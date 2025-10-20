Mehr als vier Millionen Menschen folgen Joshua Weißleder , besser bekannt als Simon Desue , auf YouTube. Der Influencer ist seit Jahren in der deutschen Entertainment-Szene bekannt und veröffentlicht Content auf mehreren Plattformen.

2019 wanderte der 34-Jährige in das "Influencer Paradies" Dubai aus. Nun wurde er in seiner Wahlheimat verhaftet : Weißleder soll mit Drogen erwischt worden sein.

Laut Bild wurde der Deutsche in seiner Villa festgenommen. Dort soll auch das Model Juliana S. anwesend gewesen sein, die ebenfalls verhaftet wurde. "Niemand hat zunächst davon erfahren, auch in den lokalen Medien wurde nicht darüber berichtet. Die Polizei hat wohl eine größere Menge einer flüssigen Droge bei ihm gefunden", erklärte ein Bekannter des YouTubers, der ebenfalls in Dubai wohnhaft ist.

Im Netz verbreiten sich auch zahlreiche Spekulationen, dass dem YouTuber sogar die Todesstrafe drohen könnte. Christian Solmecke, der als deutscher Rechtsanwalt, Autor und Webvideoproduzent tätig ist, erklärte in einem Video, dass er nicht davon ausgeht, dass Weißleder zum Tode verurteilt wird.

Simon Desue und seine Skandale

Schon vor fünf Jahren sorgte der Influencer für Schlagzeilen, nachdem er in einem YouTube-Video vorgegeben hatte, sich Falschgeld besorgt zu haben. Deswegen stand er sogar vor Gericht und wurde freigesprochen. Mit seinem Reichtum protzte er regelmäßig im Netz und sorgte mit Werbungen für Online-Kurse oder dubiose Spendenaktionen. Desue machte bei Spendenaktion der Arbor Day Foundation mit, die versprach, mehrere Bäume in Europa zu pflanzen. Diese stellte sich als Fake heraus.

In der letzten Zeit wurde es jedoch ruhig um den 34-Jährigen. 2023 erklärte er auf Instagram, dass er sich zurückgezogen habe. Auf Social Media zu posten, wurde für den Content Creator zur Belastung.