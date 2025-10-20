Mit Drogen erwischt: Bekannter YouTuber sitzt in Dubai in Haft
Mehr als vier Millionen Menschen folgen Joshua Weißleder, besser bekannt als Simon Desue, auf YouTube. Der Influencer ist seit Jahren in der deutschen Entertainment-Szene bekannt und veröffentlicht Content auf mehreren Plattformen.
2019 wanderte der 34-Jährige in das "Influencer Paradies" Dubai aus. Nun wurde er in seiner Wahlheimat verhaftet: Weißleder soll mit Drogen erwischt worden sein.
Sitzt Simon Desue im Gefängnis?
Laut Bild wurde der Deutsche in seiner Villa festgenommen. Dort soll auch das Model Juliana S. anwesend gewesen sein, die ebenfalls verhaftet wurde. "Niemand hat zunächst davon erfahren, auch in den lokalen Medien wurde nicht darüber berichtet. Die Polizei hat wohl eine größere Menge einer flüssigen Droge bei ihm gefunden", erklärte ein Bekannter des YouTubers, der ebenfalls in Dubai wohnhaft ist.
Welche Strafen drohen bei Drogenkonsum und Co.?
- Wie das österreichische Bundesministerium berichtet, können bei Drogendelikten sowie Eigenkonsum in den Vereinigten Arabischen Emiraten mehrjährige Haftstrafen drohen. Wir der Konsum vor der Einreise in das Land nachgewiesen, ist dies ebenfalls strafbar.
- Wer mit illegalen Substanzen handelt, kann bis zu 25 Jahre im Gefängnis landen.
- Gefängnisstrafen drohen auch bei kleineren Vergehen wie Glücksspiel, Alkoholisierung oder Oben-Ohne-Baden.
Droht Simon Desue die Todesstrafe?
Im Netz verbreiten sich auch zahlreiche Spekulationen, dass dem YouTuber sogar die Todesstrafe drohen könnte. Christian Solmecke, der als deutscher Rechtsanwalt, Autor und Webvideoproduzent tätig ist, erklärte in einem Video, dass er nicht davon ausgeht, dass Weißleder zum Tode verurteilt wird.
Simon Desue und seine Skandale
Schon vor fünf Jahren sorgte der Influencer für Schlagzeilen, nachdem er in einem YouTube-Video vorgegeben hatte, sich Falschgeld besorgt zu haben. Deswegen stand er sogar vor Gericht und wurde freigesprochen. Mit seinem Reichtum protzte er regelmäßig im Netz und sorgte mit Werbungen für Online-Kurse oder dubiose Spendenaktionen. Desue machte bei Spendenaktion der Arbor Day Foundation mit, die versprach, mehrere Bäume in Europa zu pflanzen. Diese stellte sich als Fake heraus.
In der letzten Zeit wurde es jedoch ruhig um den 34-Jährigen. 2023 erklärte er auf Instagram, dass er sich zurückgezogen habe. Auf Social Media zu posten, wurde für den Content Creator zur Belastung.
