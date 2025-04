Im August 2023 geriet ein Flugzeug auf dem Weg von Hamburg nach Ibiza in schwere Turbulenzen und sackte schlagartig mehrfach in der Höhe ab. Eine der 174 Passagiere verlangte eine Entschädigung in Höhe von 5.000 Euro von der Fluggesellschaft. Nun hat das Hamburger Amtsgericht entschieden und die Klage der jungen Frau abgewiesen.