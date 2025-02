Schauspielerin Eva Benetatou (32) musste am Sonntagabend die Notaufnahme aufsuchen. Ihr Sohn war nach einem Tierparkbesuch plötzlich von Schwellungen am gesamten Körper betroffen.

"Wir hatten einen wundervollen Tag, doch dann sah ich auf einmal unzählige Quaddeln an seinen Beinen", berichtete sie. Die 32-Jährige entschied sich, zunächst eine Notfall-Apotheke aufzusuchen, um ihren Sohn zu Hause zu behandeln. Doch nach dem Auftragen der Salbe wartete bereits der nächste Schock.

Die Influencerin informierte ihre Community auf Instagram über das beunruhigende Ereignis. Nach einem scheinbar harmlosen Ausflug in den Tierpark bemerkte sie plötzlich auffällige Hautveränderungen bei ihrem Sohn George.

Schwellungen verschlimmerten sich

Denn in der Nacht breiteten sich die Pusteln über den ganzen Körper aus. "Heute Morgen denke ich mir, dass sich das Problem sicher erledigt hat. Und was sehe ich? Die Quaddeln waren überall – auf seinem Oberkörper, an seinen Armen, im Gesicht." Benetatou brachte ihren Sohn daraufhin sofort ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte die Diagnose: Nesselsucht, auch bekannt als Urtikaria. Diese Hautreaktion kann durch allergische Reaktionen oder Infektionen ausgelöst werden.