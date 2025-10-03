Sängerin Gül Tut (52), die unter ihrem Künstlernamen Güllü bekannt war, galt als feste Größe in der türkischen Musikszene . Nun erreichten tragische Neuigkeiten die Öffentlichkeit: Die Mutter von zwei Kindern stürzte aus bislang noch ungeklärter Ursache aus dem Fenster ihres Wohnhauses im 6. Stock in der türkischen Provinz Yalova und ist dabei ums Leben gekommen.

Sängerin aus Fenster im 6. Stock gestürzt

Behördenangaben zufolge ging am 26. September gegen 01:30 Uhr ein Notruf wegen eines "Sturzes aus größer Höhe" ein, wie türkische Medien berichten. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ihr Sohn, Tuğberk Yağız Gülter, veröffentliche die traurige Nachricht über den Verlust seiner Mutter in den sozialen Medien. Gerüchte über einen möglichen Suizid oder Fremdeinwirkung – etwa, dass sie geschubst worden sein könnte – weisen sowohl der Sohn als auch die Tochter der Verstorbenen entschieden zurück. Ein vorläufiger Autopsiebericht ergab keine Hinweise auf Körperverletzungen.