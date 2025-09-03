Deutscher Regisseur (43) stirbt am Weg in den Familienurlaub

Der Filmemacher , Drehbuchautor und Musikvideo-Produzent Tarek Ehlail verstarb tragischerweise nur zwei Tage vor seinem 44. Geburtstag auf dem Weg zu seiner Familie in den Urlaub. Auf der Autobahn A1 bei Köln ereignete sich am 31. August ein schwerer Verkehrsunfall , bei dem der 43-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Angaben eines Polizeisprechers zufolge befand sich Ehlail allein in dem Auto, als er laut einem Bericht der Saarbücker Zeitung auf einen im Stau stehenden Sattelzug auffuhr und noch am Unfallort verstarb.

Bekannt war der 43-Jährige für Dokumentationen wie "Chaostage – We Are Punks" oder "Glaubenskrieger". Auf seinem Facebook-Profil bestätigte Ehlails Familie seinen Tod. In einem emotionalen Abschiedsbeitrag heißt es:

"Wir sind fassungslos und leer. Sein Tod reißt das tiefste Loch in unsere Herzen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Wir werden dieses Profil hier erstmal offen lassen, in Erinnerung an ihn. Nichts kann dieses Loch füllen, niemals."

Auch die Landesmedienanstalt Saarland hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und Ehlail als "visionären Filmemacher, der die saarländische Filmszene maßgeblich geprägt hat" bezeichnet.