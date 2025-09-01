Horror-Unfall in NÖ: Lenker starb in brennendem Wrack

Es war "ein extrem belastender Einsatz für alle Beteiligten", wie Einsatzleiter Johannes Rauscher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Großau, betont. Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte im Bezirk Baden kurz vor 12 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der B212 zwischen Großau und Berndorf im Gemeindegebiet von Bad Vöslau verständigt. Ein Pkw war gegen einen Baum geprallt und hatte zu brennen begonnen.

Der Lenker des Wagens war von der Fahrbahn abgekommen, mit der Beifahrerseite frontal gegen einen Baum geprallt und ins Straßenbankett geschleudert worden, wo er in Flammen aufging. "Als wir nur kurze Zeit nach Alarmierung vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand – mehrere Ersthelfer hatten noch zuvor vergebens versucht den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu befreien und bekämpften mit Feuerlöschern den Brand“, berichtet Rauscher von den dramatischen Szenen.