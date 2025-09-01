Horror-Unfall in NÖ: Lenker starb in brennendem Wrack
Es war "ein extrem belastender Einsatz für alle Beteiligten", wie Einsatzleiter Johannes Rauscher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Großau, betont. Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte im Bezirk Baden kurz vor 12 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der B212 zwischen Großau und Berndorf im Gemeindegebiet von Bad Vöslau verständigt.
Ein Pkw war gegen einen Baum geprallt und hatte zu brennen begonnen.
Der Lenker des Wagens war von der Fahrbahn abgekommen, mit der Beifahrerseite frontal gegen einen Baum geprallt und ins Straßenbankett geschleudert worden, wo er in Flammen aufging. "Als wir nur kurze Zeit nach Alarmierung vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand – mehrere Ersthelfer hatten noch zuvor vergebens versucht den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu befreien und bekämpften mit Feuerlöschern den Brand“, berichtet Rauscher von den dramatischen Szenen.
Seitens der Feuerwehr wurden sofort mehrere Löschleitungen unter Atemschutz vorgenommen und der Brand abgelöscht. Trotzdem kam für den Lenker jede Hilfe zu spät.
Sicherheitshalber wurde auch die Umgebung auf mögliche weitere Insassen abgesucht. Nach polizeilicher Aufnahme und Freigabe wurde der Leichnam geborgen und das ausgebrannte Unfallwrack mit dem Kran der FF Berndorf-Stadt geborgen.
