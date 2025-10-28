TikTok trauert um den US-amerikanischen Content Creator Ben Bader. Der 25-Jährige ist am 23. Oktober plötzlich verstorben, das bestätigte seine Freundin Reem in einem TikTok-Video.

Wer war Ben Bader? Der Influencer, mit über 135.600 Fans auf der Plattform, war für seinen Lifestyle-Content bekannt, zudem leitete Bader online einen Finanzcoaching-Kurs und veröffentlichte einen Newsletter mit Finanztipps.

Freundin sprach vor Tod mit Bader In dem TikTok-Video, in dem Reem den Tod ihres Partners bestätigt, erklärte sie, dass sie vor seinem plötzlichen Ableben mit ihm einen Videocall hatte: "Ich hatte nur ein paar Stunden vor seinem Tod über FaceTime mit ihm gesprochen und er war so glücklich und normal und er hat einfach nur gelächelt und war so lustig." Es gab keine Anzeichen darauf, dass der Influencerin krank war. "Ben war der netteste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe", erklärte die Content Creatorin weiter. "Er liebte jeden einzelnen Menschen, den er traf, aufrichtig und war die ganze Zeit so positiv." Der Tod von Bader sei "extrem plötzlich" gewesen.

Familie äußert sich zum Tod des TikTokers Die Familie des Verstorbenen äußerte sich gegenüber People zu seinem überraschenden Tod. Die Familie Upham und Bader sahen den TikTok-Star als "Visionär, der mit Liebe führte, zielstrebig lebte und seine Leidenschaften in die Hilfe für andere verwandelte." In dem Statement heißt es weiter: "Er hinterließ mit seiner Weisheit, seinem Humor und seinem Mitgefühl einen tiefen Eindruck auf alle, die ihn kannten. (...) Ben lebte jeden Tag in vollen Zügen und inspirierte die Menschen um ihn herum, nach Sinn, Verbundenheit und Zielen in ihrem eigenen Leben zu suchen."

Am 22. September veröffentlichte der Influencer Fotos von seinem Geburtstag, in denen er mit seinen Freunden und Reem vor der Kamera stand. In der Bildbeschreibung schrieb Bader: "Alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche, ist mehr von allem."

Fans und Freunde verabschieden sich Unzählige Fans kommentieren unter seinen Beiträgen und bekunden ihr Beileid. "Ruhe in Frieden", posten Follower und Followerinnen, die den Content des 25-Jährigen geschaut haben.