Wegen Kuss-Video: Gericht verurteilte zwei TikToker zum Heiraten
Die Hochzeit müsse innerhalb von zwei Monaten erfolgen, urteilte ein Richter in Kano im Norden des Landes. Die Eheschließung solle von der Hisbah vorgenommen werden, der Polizei zur Überwachung der Einhaltung der Scharia. Das von den beiden TikTokern veröffentlichte Video sei "anstößig".
"Das Gericht ordnete an, dass die Hisbah den Mann und die Frau trauen soll, da sie so verliebt sind, dass sie ihre Romanze auf TikTok zur Schau stellen", sagte ein Justizsprecher des im Norden des Landes gelegenen Bundesstaates Kano am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Idris Mai Wushirya und Basira Yar Guda hatten Videos geteilt, die sie beim Küssen und Umarmen zeigen.
Bräutigam in U-Haft
Der junge Mann, der bereits mehrfach wegen als "anstößig" eingestufter Videos mit den Behörden in Konflikt geraten war, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Hochzeit solle nun so schnell wie möglich vollzogen werden, sagte ein Hisbah-Sprecher. "Das zukünftige Brautpaar hat sein Einverständnis gegeben."
- Kano ist einer von zwölf mehrheitlich muslimischen Bundesstaaten in Nigeria, in denen die islamische Scharia neben dem allgemeinen Recht existiert.
- Die Hisbah wurde 2001 gegründet, um die Scharia in dem Bundesstaat durchzusetzen.
