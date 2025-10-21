Wegen Kuss-Video: Gericht verurteilte zwei TikToker zum Heiraten

Die Hochzeit müsse innerhalb von zwei Monaten erfolgen, urteilte ein Richter in Kano im Norden des Landes. Die Eheschließung solle von der Hisbah vorgenommen werden, der Polizei zur Überwachung der Einhaltung der Scharia. Das von den beiden TikTokern veröffentlichte Video sei "anstößig".

"Das Gericht ordnete an, dass die Hisbah den Mann und die Frau trauen soll, da sie so verliebt sind, dass sie ihre Romanze auf TikTok zur Schau stellen", sagte ein Justizsprecher des im Norden des Landes gelegenen Bundesstaates Kano am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Idris Mai Wushirya und Basira Yar Guda hatten Videos geteilt, die sie beim Küssen und Umarmen zeigen.