Bei "Make Love, Fake Love" wollte Influencerin Karina Wagner ihre große Liebe finden. Nachdem sie sich im Finale für den vergebenen Teilnehmer Maurice Spada entschieden hatte, blieb sie mit einem gebrochenen Herzen zurück. Doch schon bald fand die Content Creatorin mit 290.000 Followern ihr Liebesglück mit Steffen Vogeno.

Dezember 2025: Karina Wagner und Steffen Vogeno haben geheiratet Nachdem sie sich erst im Juni verlobt hatten, feierten die Influencerin und der Content Creator nur ein halbes Jahr später ihre Hochzeit. "Der Start von unserem Für immer", heißt es unter einem Beitrag, der mehrere Fotos des frischvermählten Pärchens zeigt. In der Kommentarspalte gratulieren nicht nur Fans, sondern auch Influencer-Kollegen und -Kolleginnen. "Es ist wirklich toll anzusehen, dass es noch zwei Menschen gibt, die Liebe so schön ausstrahlen. Alles Gute für eure kleine Familie. 🫶🌹", postete eine Userin.

"Social Media ist eine coole Sache, macht auch unglaublich viel Spaß, kann aber auch immer gegenteilig umschlagen", erklärte der Influencer. "Man kann spekulieren, (...) aber immer auf eine faire Art und Weise. Das vermiss ich oftmals, nicht nur in meinen Videos, sondern auch in anderen." Laut Vogeno könne er es nicht tolerieren, wenn es "unter die Gürtellinie" gehen würde.

August 2025: Karina Wagner ist schwanger Am 26. August veröffentlichte das Pärchen ein Reel, das sie in einer Fotobox zeigt. Als Beitragsbeschreibung steht: "Unser Geheimnis ist endlich raus. ✨🥹" Wagner und Vogeno werden Eltern, im Video halten sie stolz das Ultraschallbild in die Kamera. Die Fans sind begeistert: "Jetzt hast du all das, was du dir immer gewünscht hast. Ich freue mich so für dich!", kommentierte eine Userin.

Neben zahlreichen Beglückwünschungen finden sich auch einige kritische Stimmen in der Kommentarspalte. Immerhin soll das Paar erst seit Dezember 2024 zusammen sein: "W ie schnell Menschen mittlerweile heiraten, ok ..."

"Mein Mann hat mir auch nach 6 Monaten einen Antrag gemacht und sind schon über 6 Jahre verheiratet 😍"

"Ging das jetzt nicht ein bisschen sehr schnell?"

"Verlobt? Checks nicht"

"Herzlichen Glückwunsch mein Mann hat mir nach 4 Wochen einen Antrag gemacht, jetzt sind wir 11 Jahre zusammen und 10,5 Jahre verheiratet 🥰"

"Die Dauer der Beziehung ist egal, wenn man weiß, man möchte sein Leben miteinander teilen ❤️😍 Herzlichen Glückwunsch ihr zwei"

Juni 2025: Verlobung bei Karina Wagner und Steffen Vogeno Nach zahlreichen Spekulationen auf Social Media bestätigten die beiden Ende März ihre Liebelei. Nun kommt der nächste Schritt: Das Paar möchte bald vor den Traualtar treten und hat sich verlobt. "Für gute Qualität hat’s nicht mehr gereicht, den Grund seht ihr im letzten Bild ♥️", heißt es unter einem Beitrag, der das Pärchen überglücklich und küssend am Strand zeigt. Auf der letzten Slide der Bildgalerie sieht man die Hände der Verliebten, am Ringfinger der Influencerin glitzert ein Verlobungsring. Gegenüber Promiflash verriet die 29-Jährige, dass der Antrag bereits vor ein paar Monaten kam: "Wir haben erstmal die Zeit genutzt und es unseren Liebsten persönlich erzählt, bevor wir es veröffentlicht haben."

März 2025: Karina Wagner und Steffen Vogeno sind ein Paar Nachdem "Make Love, Fake Love" abgedreht wurde, brodelte die Gerüchteküche. Dabei ging es nicht um den Showgewinner Maruice Spada, sondern um Steffen Vogeno. Dem Influencer folgen fast 112.000 Menschen auf Instagram und 2023 war er mit Wagner in der Show "Bachelor in Paradise" zu sehen. Schon während der Dreharbeiten soll es zwischen den beiden heftig geknistert haben. Zudem kursierten auf TikTok einige Aufnahmen, in denen Wagner und Vogeno Händchen haltend gesichtet wurden.

So entwickelten sich die ersten Spekulationen um die Beziehung:

Immerhin musste Karina Wagner ihren Beziehungsstatus bis zum Finale der Show geheim halten.

Steffen Vogeno äußert sich zu Gerüchten Steffen Vogeno veröffentlichte am 13. März ein Video auf TikTok, in dem er sich zu den Spekulationen äußerte. Zwar hat er die Gerüchte weder bestätigt noch bestritten, doch er richtete einen wichtigen Appell an alle Personen, die im Netz über sein Privatleben sprechen.

Steffen Vogeno äußert sich zu Gerüchten Steffen Vogeno veröffentlichte am 13. März ein Video auf TikTok, in dem er sich zu den Spekulationen äußerte. Zwar hat er die Gerüchte weder bestätigt noch bestritten, doch er richtete einen wichtigen Appell an alle Personen, die im Netz über sein Privatleben sprechen.