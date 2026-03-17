Auf Plattformen wie Instagram, YouTube und auch TikTok kursieren immer mehr Videos, in denen Mini-Geschichten in Form von "Short Dramas" erzählt werden. Auf mehreren Applikationen können sich User und Userinnen Geschichten, die sich mit Liebe, Familie, Betrug oder Geld befassen, ansehen. Nun hat auch der Social-Media-Gigant TikTok nachgezogen und eine eigene App namens PineDrama auf den Markt gebracht.

Was sind "Short Dramas"? Die ein- bis zwei-minütigen Episoden sind auch unter den Namen "Short Drama", "Micro Drama" oder "Vertical Drama" bekannt. Sie zeigen meist dramatische Geschichten mit übernatürlichen oder teils extrem unrealistischen oder überspitzten Handlungssträngen. In den Storys geht es beispielsweise um Werwölfe, die ihre Seelenverwandten finden, um Millionäre, die sich in eine obdachlose Frau verlieben, oder um Fremdgehgeschichten, die eigentlich mit einer Bestechung von einem Mafiaboss zusammenhängen. Die Ideen und Umsetzungen sind endlos.

Dabei werden unter anderem Titel gewählt, die manche User und Userinnen zum Schmunzeln bringen: "Die Rückkehr der verlassenen Erbin"

"Das Doppelleben meines Milliardär-Ehemanns"

"Nach der Scheidung erobern die Stripper-Chefin und ich Hollywood"

"Wie ich die Schwiegermutter meines Ex wurde"

"Lass dich niemals von einer geheimen Milliardärserbin scheiden"

"Hoppla! Ich habe aus Versehen einen Geschäftsführer geheiratet" Die Videos sorgen vor allem für eins: Eskapismus pur!

In den Geschichten wird oft auf bestimmte Tropes (Erzählmuster) zurückgegriffen, die sich großer Popularität erfreuen. Dazu gehört unter anderem "Enemies/Friends to Lovers" (von Feinden oder Freunden zu Liebenden), "Grumpy meets Sunshine" (Miesepeter trifft auf Sonnenschein-Charakter) oder "Amnesia" (Gedächtnisverlust). Auch hier ist die Liste der Erzählmuster und Handlungsstränge oft endlos.

Unterhaltung hat ihren Preis Der Hang zur Dramatik ist der Schlüssel, um die User und Userinnen an ihre Bildschirme zu kleben. Die meist fesselnden und spannungsgeladenen Geschichten (wobei der Inhalt und die Grafik oftmals wirklich fragwürdig sind) erleben zurzeit einen regelrechten Boom. In den letzten zwei Jahren hat sich der Markt rund um die "Short Dramas" etabliert. Apps wie ReelShort oder DramaBox locken User und Userinnen mit ihren Kurzfilmen mit Suchtfaktor auf ihre Plattformen. Die ersten paar Folgen der Produktionen sind meist kostenlos, danach jedoch nur mit einem Abo oder per Einzelzahlung abrufbar. Manche Abonnements kosten bis zu 20 Euro die Woche.

Erfolgskonzept aus China Chinesische Technologieunternehmen nutzen laut Harvard Business Review Analysen und KI, um ein "emotionsorientiertes" Geschäftsmodell für Storytelling zu entwickeln. Die "Short Dramas"-Branche war in China so erfolgreich, dass sie mehr als 660 Millionen Nutzer und Nutzerinnen erreichte. Zudem generierten die Kurzserien Einnahmen von rund fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden Euro). Der Erfolg war so lukrativ, dass damit sogar die traditionellen Kinoeinnahmen des Landes übertroffen wurden.

Anfang 2025 verzeichneten chinesische Kurzserien-Apps weltweit 470 Millionen Downloads und In-App-Einnahmen von fast 700 Millionen US-Dollar (608 Millionen Euro) innerhalb eines einzigen Quartals.

Während die "Short Dramas" auf dem Rest der Welt erst gegen 2022 Anklang fanden, wurden in China bereits 2018 die ersten Apps parallel zu TikTok veröffentlicht.