Die US-Amerikanerin Mikala West wollte eigentlich nur als eine Art "Verkupplerin" für ihre Freundin auftreten und ihr dabei helfen, einen Mann ausfindig zu machen, den sie beim Besuch einer Bar kennengelernt hatte. Dafür filmte sie das Duo beim Tanzen und stellte das Video auf TikTok. Womit sie jedoch nicht gerechnet hatte: Der Clip ging viral und wurde tausendfach kommentiert. Unter den über 37.000 Kommentaren meldete sich schließlich auch die Ehefrau des Mannes zu Wort.

Mann beim Tanzen in Bar kennengelernt Mikala West und ihre Freundin wollten eigentlich nur einen unbeschwerten Abend in einem typisch amerikanischen Pub verbringen. Dem TikTok-Video zufolge hatte vor allem ihre Freundin eine unvergessliche Zeit: Mit einem Unbekannten tanzt sie Line Dance, sie turteln und anschließend flüstert ihr der Mann etwas ins Ohr. Wests Freundin blickt verlegen in die Kamera und für einen Moment scheint es sogar so, als würden sie sich küssen.

Frau sucht "Seelenverwandten" für ihre Freundin Nummern haben sie offenbar keine ausgetauscht und nach dem Abend verlief sich die intensive Begegnung im Sand. West veröffentlichte daraufhin den kurzen Clip auf TikTok und bat die Community um Hilfe. "SOS, meine Freundin hat letzte Nacht ihren Seelenverwandten gefunden [...] und wir wissen nichts über ihn, außer dass er Mike heißt und dass ihn seine Freunde immer wie die Vögel aus 'Findet Nemo' (Mike, Mike, Mike!) gerufen haben. Helft uns, Nemo nach Hause zu bringen."

Ehefrau des Unbekannten kommentierte TikTok-Video Das Video ging viral und wurde über 25 Millionen Mal angesehen. Tausende Nutzer kommentierten den Beitrag. Unter ihnen auch eine gewisse Laura. Sie schrieb: "Hi! Ich bin Michaels Ehefrau. Er ist gerade damit beschäftigt, die ganze Sache unseren zwei Kindern zu erklären."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © mikalawest (Screenshot TikTok) In der Kommentarspalte meldete sich unerwartet die Ehefrau des Unbekannten zu Wort.

Ehefrau: "Bin am Boden zerstört" Diese unerwartete Wendung verhalf dem Video zu noch mehr Reichweite und plötzlich interessierte sich das Netz brennend dafür, wie das vermeintliche Drama zwischen Laura und Michael ausgegangen war. In einem weiteren Kommentar reagierte Laura sarkastisch: "Ach, das ist er, der Typ, dem ich vor über 10 Jahren ‚Für immer‘ gesagt habe." In einem späteren Update meldete sie sich erneut zu Wort und erklärte, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückziehen zu wollen, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Ihr Leben sei völlig aus den Fugen geraten, und sie sei "am Boden zerstört".