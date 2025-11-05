TikTok Awards 2025: Welche Influencer sind nominiert?
Am 25. November 2025 werden in Berlin die TikTok Awards 2025 verliehen. Ausgezeichnet werden Creators und Creatorinnen, die mit kreativen Ideen, starken Meinungen und Gespür für Trends das Jahr 2025 besonders geprägt haben. Durch die Preisverleihung führt Moderatorin Aminata Belli.
Insgesamt werden bei den TikTok Awards 2025 zehn Kategorien vergeben, die die Vielfalt der Plattform widerspiegeln – von Musik und Unterhaltung über Bildung bis hin zu gesellschaftlichem Engagement. Das sind die Nominierten:
Creator of the Year
- @dimiadams
- @fabianrashagai23
- @frgretel
- @jeanniejuice
Video of the Year
- Adrian rettet Leben: Stammzellenspende von @levihallo
- Busfahrer-Gruß von @michel_schwartz
- Calla Kleid nähen von Paula (@unlabeled_)
- Das Ding ist von @ginamillenialbigsis
- Brauche kein Mitleid, aber schaut bis zum Schluss von @conan.furlong
Artist of the Year
- Aymen & Amo
- Ikkimel
- Nina Chuba
- Tokio Hotel
- Zartmann
Voice for Change
- @321maxx
- @brudersteve
- @hamibees
- @phia_quantius
- @tahdur
Storyteller of the Year
- @dorothy.js
- @emmasvenningson
- @janaa_bec
- @jonthan.b
- @kimgottwald
Wer am Ende einen der begehrten Awards mit nach Hause nimmt, liegt in den Händen der TikTok-Community. Vom 3. November (00:01 Uhr) bis zum 16. November (23:59 Uhr) kann täglich über die TikTok-App abgestimmt werden. Der Voting-Hub ist direkt über die Suche nach dem Hashtag #TikTokAwardsDeutschland erreichbar.
Sports Creator of the Year
- @dimianubis
- @djj.114.
- @eleni_withamic
- @marvinroch
- @paula.enx
Food Creator of the Year
- @ahmadskueche
- @antonikocht_
- @betelsfoodfeast
- @kikiskitchen
- @shibaskitchen
Entertainment Creator of the Year
- @melosempaii
- @morethangossip
- @noahbasic
- @xnerdzika
- @zotzy
Education Creator of the Year
- @annanbrt
- @fussballinguist
- @hierhelena
- @robingaschngelr
Rising Star of the Year
- @brooklyn_oy
- @mervegsteuer
- @raverresi
- @salmabnmr
- @tobifas
Kommentare