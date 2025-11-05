Voting

Smartphone mit TikTok-Startbildschirm.
Die TikTok Awards 2025 küren die spannendsten Creators und Creatorinnen des Jahres – von Musik bis Bildung, von Humor bis Haltung.
05.11.25, 10:25
Am 25. November 2025 werden in Berlin die TikTok Awards 2025 verliehen. Ausgezeichnet werden Creators und Creatorinnen, die mit kreativen Ideen, starken Meinungen und Gespür für Trends das Jahr 2025 besonders geprägt haben. Durch die Preisverleihung führt Moderatorin Aminata Belli. 

Insgesamt werden bei den TikTok Awards 2025 zehn Kategorien vergeben, die die Vielfalt der Plattform widerspiegeln – von Musik und Unterhaltung über Bildung bis hin zu gesellschaftlichem Engagement. Das sind die Nominierten: 

Creator of the Year

  • @dimiadams
  • @fabianrashagai23
  • @frgretel
  • @jeanniejuice

Video of the Year

  • Adrian rettet Leben: Stammzellenspende von @levihallo
  • Busfahrer-Gruß von @michel_schwartz
  • Calla Kleid nähen von Paula (@unlabeled_)
  • Das Ding ist von @ginamillenialbigsis
  • Brauche kein Mitleid, aber schaut bis zum Schluss von @conan.furlong

Artist of the Year

  • Aymen & Amo
  • Ikkimel
  • Nina Chuba
  • Tokio Hotel
  • Zartmann

Voice for Change

  • @321maxx
  • @brudersteve
  • @hamibees
  • @phia_quantius
  • @tahdur
Storyteller of the Year

  • @dorothy.js
  • @emmasvenningson
  • @janaa_bec
  • @jonthan.b
  • @kimgottwald

Sports Creator of the Year

  • @dimianubis
  • @djj.114.
  • @eleni_withamic
  • @marvinroch
  • @paula.enx

Food Creator of the Year

  • @ahmadskueche
  • @antonikocht_
  • @betelsfoodfeast
  • @kikiskitchen
  • @shibaskitchen
Entertainment Creator of the Year

  • @melosempaii
  • @morethangossip
  • @noahbasic
  • @xnerdzika
  • @zotzy

Education Creator of the Year

  • @annanbrt
  • @fussballinguist
  • @hierhelena
  • @robingaschngelr

Rising Star of the Year

  • @brooklyn_oy
  • @mervegsteuer
  • @raverresi
  • @salmabnmr
  • @tobifas

