Der 35-jährige Musiker hat nicht nur sein neues Album "Hurry Up Tomorrow" veröffentlicht, sondern auch einen gleichnamigen Film. Eine bestimmte Szene aus dem Psychothriller wird aber vor allem auf TikTok zum neuen Meme – Grund dafür ist unter anderem Abel Tesfayes Schauspielkunst.

Worum geht es in "Hurry Up Tomorrow"? Auf der offiziellen Webseite zum Film wird der Plot zum neuen Filmprojekt folgendermaßen beschrieben: "Ein von Schlaflosigkeit geplagter Musiker wird in eine Odyssee mit einer Fremden hineingezogen, die beginnt, über den Kern seiner Existenz zu enträtseln." Die Regie wurde von Trey Edward Shults übernommen, in der Hauptrolle spielen neben Abel Tesfaye auch Jenna Ortega ("Wednesday") und Barry Koeghan ("Saltburn") mit. Der Film ist seit 16. Mai in den US-amerikanischen Kinos.

Von eigenen Erfahrungen inspiriert In der Tonight Show erklärte Tesfaye dem Moderator Jimmy Fallon, dass der Charakter in seinem Film durch einen erschreckenden Moment in seinem Leben geprägt wurde. "Ich habe meine Stimme vor 80.000 Menschen verloren", erinnert sich der Künstler zurück. Der Grund dafür sei nicht physisch, sondern eher psychisch gewesen. Er wollte seinen Fans zeigen, was in dieser Zeit passiert ist – sein gleichnamiges Album und der Film seien ein "Liebesbrief" an seine Fans.

Die ersten Kritiken zum Film Auf Rotten Tomatoes hat der Streifen von Kritikern nur einen Score von 14 Prozent (69 Bewertungen) erreicht, Seitens der Zuschauerschaft wurde der Film mit 66 Prozent beim Popcornmeter bewertet. Die Bewertungen der Kritiker sind eher zerschmetternd aus: "Das Drehbuch dreht sich im Kreis, um die Laufzeit zu verlängern, und das Finale ist so selbstgeißelnd, dass es wie eine Parodie auf gebrochene Künstlertrophäen wirkt."

"Trotz einiger beeindruckender Bilder und eines Soundtracks mit Chartstürmern gibt es nicht viel, was dieses abgeleitete Popstar-Drama empfehlen könnte."

"Selbst einige eingefleischte Fans wünschen sich eine wörtliche Auslegung des Titels, denn 'Hurry Up Tomorrow' kann gar nicht früh genug enden."

Auch unter dem offiziellen Trailervideo des Films haben sich schon einige Kommentare gesammelt, die den Streifen eher kritisieren, anstatt zu loben: " Mein Freund hat mir angeboten, als Entschuldigung für mein Abendessen zu bezahlen, nachdem ich den Film gesehen hatte."

"Dieser Trailer ist eine Million Mal besser als der eigentliche Film."

"Es ist wie eine andere Version von 'The Idol', aber dieses Mal ist er der Künstler!" Zuletzt sorgte der "Save Your Tears"-Sänger mit seiner Rolle in der Show "The Idol" für Schlagzeilen. An der Seite von Johnny Depps Tochter, Lily-Rose Depp, mimte der Musiker einen zwilichtigen Nachtclubbesitzer, der mit Depps Charakter eine kontroverse Liebesbeziehung eingeht.

The Weeknds Schauspielerei wird zum Meme Wie bereits in "The Idol" wird auch im neuen Film die Schauspielkunst des Sängers kritisiert. Einige User und Userinnen sind der Meinung, dass der 35-Jährige lieber beim Musikmachen bleiben sollte. Vor allem die Szene, in der Tesfaye mit Schauspielerin Jenna Ortega einen Streit hat und er sie mit "Halt einfach den Mund" anschreit, geht auf TikTok viral. Laut Nutzern und Nutzerinnen sei die Darbietung von The Weeknd enttäuschend: "Alles, was ich sehe, sind Zähne und Augen", schreibt ein User, der sich über die Veneers des Sängers lustig macht.

"Sie ist schockiert von seinem schlechten Schauspiel", kommentierte eine andere TikTokerin. Mehrere Videos auf der Plattform veräppeln die Szene und sorgen für zahlreiche Lacher im Netz. Ob sein neuer Film auch in den europäischen Kinos ausgestrahlt wird, ist bis dato unklar.