Ein Tag am Strand kann so teuer sein, wie ein Monat Miete: An diesen 7 Orten muss man für Strandliegen tief in die Tasche greifen.

So teuer sind Strandbetten weltweit (Symbolbild).

Bis zu 1.500 Euro: An diesen Orten sind Strandliegen am teuersten

Aus wohl keinem anderen Möbelstück wird im Sommer so viel Profit geschlagen, wie aus einer Sonnenliege am Meer. In den exklusivsten Beach Clubs der Welt kann ein Tag auf der Liege schnell mehrere Hundert Euro kosten. Vor allem ein österreichischer Nachbar schockt mit überhöhten Preisen. Die Recherchen des KURIER Trend Hubs haben folgendes Ranking ergeben:

1. Twiga Beach Club, Italien (bis zu 1.500 €) Der von Formel-1-Legende Flavio Briatore geführte Twiga Beach Club ist die Nummer eins der teuersten Strandliegen weltweit. Für bis zu 1.500 Euro pro Tag bekommt man am Strand von Marina di Pietrasanta (Toskana) ein exklusiver arabischer Strandpavillon mit zwei Kingsize-Liegen, WLAN, TV und persönlichem Service.

2. Le Cinque Vele Beach Club, Italien (bis zu 1.000 €) Auch in Süditalien wird Luxus großgeschrieben. Der Beach Club Le Cinque Vele in Marina di Pescoluse (Apulien) bietet VIP-Pavillons, stilvoller Ausstattung, Strandtücher und Meerblick für rund 1.000 Euro. Ein Aperitif pro Person ist jedoch im Preis inkludiert.

3. Hotel Excelsior, Italien (bis zu 500 €) Am berühmten Lido von Venedig wartet das traditionsreiche Hotel Excelsior mit privaten Strandhütten auf. Für rund 500 Euro pro Tag bekommt man dort zwei Liegestühle, zwei Klappstühle, einen Schattenspender und Strandtücher. Das Hotel zeichnet sich durch einen eleganten, modernen Stil mit maurischen Einflüssen aus.

4. Nikki Beach, Italien (bis zu 250 €) Auch auf Sardinien muss man etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn man in einem der bekannten Nikki Beach Clubs (Nikki Beach Costa Smeralda) relaxen möchte. Für eine Liege zahlt man zwar "nur" 250 Euro pro Tag. Wer zusätzlich Champagner und Extras will, kann gut 400 bis 500 Euro investieren.

5. La Réserve à la Plage, Frankreich (bis zu 200 €) Die Kosten für Strandliegen beim beliebten Strandclub La Réserve à la Plage in St. Tropez können variieren, aber Preise zwischen 130 und 200 Euro sind durchaus realistisch - abhängig von der Saison und der Lage der Liegen. Auf der Website ist ausgewiesen, dass für Strandtücher und Schirme jedoch noch zusätzliche Gebühren anfallen können. Die Top 5 teuersten Strandliegen sind übrigens alle in Europa zu finden, allein vier davon befinden sich in Italien.

6. Yona Beach Club, Thailand (bis zu 190 €) Die Kosten für Strandliegen im Yona Beach Club in Phuket, Thailand, variieren je nach Art der gewählten Liege und ob es sich um ein Tages- oder Abendpaket handelt. Durchschnittlich kann man jedoch mit rund 190 Euro pro Tag rechnen. Getränke und andere Pakete sind hier noch nicht einberechnet.