Kurz vor dem großen Staffelfinale der Reality-TV-Show "Temptation Island" am 12. Juni wird in der Villa auf Korfu großen Gefühlen freier Lauf gelassen. So manche Teilnehmenden nehmen es mit der Treue plötzlich nicht mehr so ernst.

Vier Pärchen und ein Nachrücker-Paar wurden auf die "Insel der Versuchung" geschickt, um den ultimativen Beziehungstest zu wagen. Unter der Sonne Griechenlands verbringen die Liebespaare mehrere Wochen in getrennten Villen. Verführerinnen und Verführer stellen die Treue der Teilnehmenden auf eine harte Probe.

"Temptation Island" Staffel 7 Start: 20.3.2025 auf RTL+ (14 Folgen)

20.3.2025 auf RTL+ (14 Folgen) Finale: 12.6.2025

12.6.2025 Wiedersehen: 19.6.2025

Raffaela geht Freund mit Verführer Marvin fremd Insbesondere Verführer Marvin machte seinem Namen alle Ehre, denn Kandidatin Raffaela, die seit April 2020 mit Jeremy zusammen ist, hat er um den Finger gewickelt. Am Pool fallen vor allen anderen hemmungslose Küsse zwischen den beiden. "Es war auf jeden Fall der richtige Moment, ich habe es lang genug hinausgezögert", so Marvin. Seither turteln und flirten sie, als gäbe es kein Morgen.

Reue zeigt die Grafikdesignerin jedoch keine: "Ich denke weniger an meinen Freund heute. Selber schuld. Hat er auch verdient, ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall noch in ner Beziehung. Ob ich mich so verhalte, das kann ich nicht entscheiden", erklärt Raffaela in der Show.

"Womit hat Jeremy das verdient?" So manche Zuschauer sind fassungslos: "Mal ne Frage … womit hat Jeremy das verdient? Was hat er gemacht?", "Von ihr ist ein Satz schlimmer als der andere😭" oder "Wer sie als Freundin hat, braucht keine Feinde mehr", heißt es da etwa in der Kommentarspalte. Auch bei Marvins Familie kommt der Vertrauensbruch nicht gut an. Gegenüber RTL erklärt Marvins Mutter Ilona: Also an ihrer Stelle würde ich mich schämen. Mir tut der Freund leid. [...] Das Allerletzte."