Telegram-Gründer will seinen 106 Kindern 15 Mrd. Euro vererben

Durov erklärte am 19. Juni im Interview zunächst, dass er sechs Kinder auf natürlichem Wege mit drei verschiedenen Frauen gezeugt habe. Hinzu kämen 100 Kinder , die durch Samenspenden in insgesamt zwölf Ländern entstanden seien. Auf die Frage, ob er alle gleich behandle, antwortete er überraschend: "Ich mache keinen Unterschied zwischen meinen Kindern – sie wurden auf unterschiedliche Weise gezeugt, aber sie sind alle meine Kinder und haben alle dieselben Rechte".

Erbe erst in drei Jahrzehnten verfügbar

Der Milliardär möchte seinen Kindern jedoch nicht alles von Vornherein in die Wiege legen. Das Geld soll laut Testament erst am 19. Juni 2055, also 30 Jahre nach dem Interview, zur Verfügung stehen. Bis dahin sollen die Nachkommen ihr Leben selbst finanzieren können. "Ich will, dass sie wie normale Menschen leben, sich selbst aufbauen, Selbstvertrauen entwickeln, kreativ sein und nicht abhängig von einem Bankkonto werden", so Durov. Die Entscheidung, sein Vermögen frühzeitig aufzuteilen, erklärt Durov mit den Risiken seiner Arbeit.