Die US-Amerikanerin Teddi Mellencamp Arroyave (43) kennt man aus der belieben Reality-TV-Serie " Real Housewives of Beverly Hills" . Rund drei Jahre war die Tochter von Rockmusiker John Mellencamp Darstellerin in der Sendung.

In den vergangenen Wochen machte die 43-Jährige vor allem aufgrund ihrer Krebserkrankung von sich reden. Kurzzeitig stand es so schlimm um sie, dass Mellencamp bereits ihre Beerdigung geplant hatte.

Diagnose Hautkrebs

Im Februar machte die Dreifachmama ihre Diagnose in einem Podcast öffentlich und teilte die tragischen Neuigkeiten mit ihren 1,2 Millionen Instagram-Fans. In einem Interview berichtete sie: "Ich hatte diesen riesigen Fleck am Rücken bei meiner Schulter, den ich schon von Geburt an hatte. [...] Ich habe es nicht ernst genommen. Ich dachte nicht, dass Hautkrebs so eine große Sache ist."