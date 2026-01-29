Schauspielerin Sydney Sweeney ("Euphoria") ist zurzeit im Kinofilm "The Housemaid - Wenn sie wüsste" an der Seite von Amanda Seyfried zu sehen. Die Verfilmung des Thrillers kommt so gut an, dass er sich schnell auf den ersten Platz der Kinocharts katapultiert hat. Die Karriere der 28-Jährigen überschlägt sich zurzeit, daher ist es kaum verwunderlich, dass Sweeney ihren 26 Millionen Fans auf Instagram ihre neue Unterwäschemarke Syrn vorgestellt hat.

Die PR-Aktion, die sie sich für das Marketing ihrer neuen Produkte überlegt hat, überzeugt jedoch wenig. Auf Social Media hagelt es Kritik, weil die US-Amerikanerin ihre neuen BHs über dem Hollywood-Sign verteilt hat.

Kritik für BH-Stunt bei Hollywood-Sign Mehr als 8,4 Millionen Mal wurde das Video von Sydney Sweeney auf Instagram angesehen. In den Aufnahmen sieht man die "Euphoria"-Darstellerin, wie sie mehrere BHs zu Girlanden zusammenhängt und über den riesigen Hollywood-Schriftzug in Los Angeles schmeißt. Anschließend lächelt der Star stolz in die Kamera. Die BHs stammen aus der Kollektion ihrer neuen Unterwäschemarke Syrn.

Im Netz kommt die Aktion jedoch alles andere als positiv rüber. Zahlreiche Fans kritisieren die 28-Jährige, die vor allem in Zeiten der unzähligen Ausschreitungen der Einwanderungsbehörde ICE in den USA, so einen "dummen" und "peinlichen" Streich abziehen würde. Unter dem Video äußern User ihren Ärger in der Kommentarspalte: " Das am wenigsten wichtige was du mit deiner Plattform machen kannst"

"Ist das nicht illegal?"

"Alles passiert gerade in den USA... und du machst das... Okay. Okay. Okay."

"Für einen Moment dachte ich, sie spricht gegen ICE.... Aber trotzdem 🤡"

"Das ist lächerlich. Das Volk hat die falsche Person berühmt gemacht"

"Mädchen, ich mag dich wirklich, aber das ist der schlechteste Zeitpunkt, um das zu veröffentlichen. Ich verstehe, dass du deine neue Marke bewirbst, aber das ist der falsche Zeitpunkt."

Hat Sydney Sweeney eine Straftat begangen? Die Handelskammer von Hollywood (die die Rechte am geistigen Eigentum des Bildes des Hollywood-Schriftzugs besitzt) erklärte gegenüber TMZ, dass Sweeney nicht befugt war, den Stunt durchzuführen: "Es wurde keine Genehmigung hierfür erteilt, wie es erforderlich wäre." Weiters erklärte sie: "Wir untersuchen noch immer, wie und mit welcher Befugnis (falls überhaupt) die Sweeney-Produktion Zugang zum Standort des Schildes erhalten hat." Die Polizei von Los Angeles erklärte gegenüber Indy100, dass keine Untersuchungen gegen Sweeney vorliegen und auch keine Straftat identifiziert wurde.