Sunday Reset: Wie ein TikTok-Trend den Sonntag neu erfindet

Der Sonntag war lange der klassische Ruhetag: Ausschlafen, Kaffee, vielleicht ein Spaziergang. Doch auf TikTok kursiert derzeit ein Trend, der genau diesen Tag neu definiert und da bleibt von "gemütlich durch den Tag treiben lassen" eher wenig übrig.

Was ist der "Sunday Reset"? Hinter dem viralen Konzept "Sunday Reset" steckt mehr als nur hübsch inszenierte Morgenroutinen. Viel mehr geht es um echte Struktur, mentale Entlastung und einen bewussteren Start in die Woche.

In unzähligen Kurzvideos zeigen Creator, wie sie den Sonntag nutzen, um Ordnung zu schaffen – äußerlich wie innerlich. Der Gedanke dahinter: Wer vorbereitet ist, reduziert Stress. Studien aus der Arbeitspsychologie, etwa von der American Psychological Association, zeigen tatsächlich, dass Planung und Routinen helfen können, das Gefühl von Kontrollverlust im Alltag zu verringern.

"Sunday Blues"-Leiden als Trend-Auslöser Ausgangspunkt dafür dürfte der Fakt sein, dass vor allem jüngere Menschen den Sonntag zunehmend als belastend empfinden. Eine aktuelle Studie von Forschern der Delft University of Technology zeigt, dass der "Sunday Blues" besonders stark mit Gefühlen wie Angst, Stress und dem andauernden Grübeln einhergeht. Ausgelöst wird das vor allem durch die Erwartung der kommenden Arbeits- oder Studienwoche.

Die Untersuchung beschreibt das Phänomen als "komplexes Zusammenspiel negativer Emotionen", das sich im Laufe des Sonntags oft weiter steigert. Gerade bei jüngeren Erwerbstätigen und Studierenden verdichten sich laut den Forschern Gedanken an Leistungsdruck, Unsicherheit oder unerledigte Aufgaben zu einer spürbaren mentalen Belastung. Um darüber Herr zu werden, hat sich auf TikTok eben nun jener Trend entwickelt, der jenen negativen Gefühlen ein Ende bereiten soll.

Planung als mentale Entlastung Ein zentrales Element ist dabei die Wochenplanung. Termine, Aufgaben und Verpflichtungen werden bewusst durchdacht und strukturiert. Ob digital im Kalender oder klassisch auf Papier: Entscheidend ist, den Kopf zu entlasten. Auch To-do-Listen spielen dabei eine wichtige Rolle. Laut einer Studie der Dominican University of California steigert das schriftliche Festhalten von Zielen tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, diese auch umzusetzen.

Ordnung im Außen, Ruhe im Innen Ein weiterer fixer Bestandteil vieler "Sunday Reset"-Routinen ist das Aufräumen. Dabei geht es nicht um den großen Hausputz, sondern um kleine, gezielte Handgriffe: Wäsche waschen, Müll entsorgen, Dinge an ihren Platz zurücklegen. Psychologen sprechen hier vom sogenannten "Clutter Effect" – Unordnung kann das Stresslevel erhöhen und die Konzentration beeinträchtigen. Eine aufgeräumte Umgebung hingegen fördert das Gefühl von Kontrolle und mentaler Ruhe.

Meal Prep und Digitales Ausmisten Auch die Küche wird Teil des Wochenstarts: Viele setzen auf "Meal Prep", also das Vorbereiten von Mahlzeiten oder Zutaten. Der Vorteil liegt auf der Hand: weniger Stress unter der Woche sowie gesündere Ernährung. Parallel dazu gewinnt ein weiterer Aspekt an Bedeutung: das digitale Aufräumen. Das bedeutet E-Mails werden sortiert, Fotos gelöscht, Dateien organisiert.