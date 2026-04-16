Die US-Amerikanerin Brittany Desborough ist Mutter von vier Kindern und seit vielen Jahren mit ihrer Jugendliebe zusammen. Was auf den ersten Blick wie ein ganz gewöhnliches Familienleben wirkt, sorgt im Netz regelmäßig für erstaunte Reaktionen, vor allem dann, wenn sie gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Makenzie auftritt. Der Grund: Brittany ist 38 Jahre alt, ihre Tochter 20, und beide werden aufgrund ihres ähnlich jugendlichen Erscheinungsbilds häufig für Schwestern oder sogar Zwillinge gehalten. Noch überraschender ist, dass Brittany bereits mit 38 Großmutter geworden ist, da auch Makenzie früh Mutter wurde. Mit ihrer Geschichte begeistern sie zahlreiche Fans in den sozialen Medien.

Mit 38 Jahren Oma geworden Kennengelernt haben sich Brittany und ihr Ehemann Chris als Jugendliche auf einer Schulparty. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander und verlobten sich bereits sieben Monate später. Kurz darauf wurde die Kalifornierin schwanger und bekam im Alter von 18 Jahren ihr erstes Kind, Tochter Makenzie. "Während die meisten meiner Freunde feierten und sich für ein Studium bewarben, hatte ich keine andere Wahl, als erwachsen zu werden", erinnert sie sich im Gespräch mit der Daily Mail. In den darauffolgenden Jahren bekam das Paar noch drei weitere Kinder: Savannah (11)

Charlie (9)

und Hunter (1 Jahr und 9 Monate)

Tochter wurde ebenfalls im Teenageralter schwanger Doch die Familie wuchs vor wenigen Monaten weiter, denn Brittanys Tochter Makenzie wurde im Alter von 19 Jahren schwanger und brachte Söhnchen Banks zur Welt. Zu einem Instagram-Reel schrieb Brittany: "Ich hätte mir nie vorgestellt, so jung Großmutter zu werden … aber ich würde es gegen nichts eintauschen."

Brittany, ihr Mann Chris, ihre vier Kinder und ihr Enkelsohn wohnen gemeinsam in Kalifornien unter einem Dach und unterstützen sich gegenseitig. Für Makenzie und ihren Sohn wurde das Haus sogar extra erweitert.