Der deutsche TV-Koch Steffen Disch , der vor allem durch seine Sendung "Aufgedischt" auf Kabel Eins Bekanntheit erlangt, ist tot. Laut Badischer Zeitung starb er bereits am Montag, 3. März, beim Skilanglauf im Schwarzwald. Er wurde nur 53 Jahre alt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten starb er unerwartet an einem Herzinfarkt . Vorherige gesundheitliche Probleme oder Vorerkrankungen sind laut Mitarbeiter seines Restaurants nicht bekannt. Vielmehr wird er als passionierter Sportler beschrieben, der aktiv und engagiert war.

Gastro-Experte und TV-Koch

Er zählte zu den bekanntesten und kreativsten Köche der baden-württembergischen Gastronomieszene und erlangte durch sein TV-Format "Aufgedischt" auch über die Landesgrenzen hinweg große Bekanntheit. Lange hielt der TV-Koch einen Michelin-Stern. Bis zum Jahr 2023 betrieb er das Restaurant Raben in Horben und seit 2020 das Restaurant Kuro Mori. In seiner Sendung brachte er seine Erfahrung als Sternekoch ein und präsentierte kreative Rezepte, die regionale und saisonale Produkte in den Fokus stellten.