Die Grazerin Stefanie P. (32) wird seit dem 23. November 2025 vermisst. Zuletzt wurde sie am Sonntagmorgen um 7 Uhr im Bezirk Geidorf in der Hochsteingasse gesehen. Das geht aus einer Vermisstenanzeige des gemeinnützigen Vereins "Österreich findet Euch" hervor.

Stefanie P. nach Partynacht spurlos verschwunden Wie 5 Minuten berichtet, ist die 32-Jährige nach einer unauffälligen Partynacht, die sie zusammen mit einer Freundin verbrachte, spurlos verschwunden. Dieser soll sie nach dem Heimweg noch eine Nachricht geschickt haben, dass sie gut angekommen sei. Gegenüber dem Nachrichtenportal erklärte eine Freundin, dass weder Familie noch Freunde seitdem Kontakt zu ihr herstellen konnten. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

Der Verein "Österreich findet Euch" verbreitete die Vermisstenanzeige auf allen seinen Social-Media-Kanälen. Auf Facebook kommentierte der Verein dazu: "Wenn eine erwachsene Person bei der Polizei als vermisst gemeldet und eine Fahndung eingeleitet wird, hat das immer einen individuellen Hintergrund. [...] Nachdem wir nur auf Basis einer polizeilichen Vermisstenanzeige arbeiten, ist unsere Suche gerechtfertigt und dringend notwendig. Wenn es freiwillig ist, wird sich die vermisste Person bei der Polizei melden und Entwarnung geben."

Auf die Frage einer Nutzerin, ob es sich um echt Vermisstenanzeige handle, bestätigte der Verein auf Instagram: "Ja ... bitte verbreitet diesen Fall, er ist äußerst bedenklich." Auch die österreichische Reality-TV-Bekanntheit Zoe Salome Saip äußerte sich in der Kommentarspalte unter der Vermisstenmeldung: "Wir werden nicht aufgeben und dich finden, meine Maus!!"