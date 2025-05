Spotify hatte in den USA mit zahlreichen Pseudo- Podcasts zu kämpfen, die Werbung für illegale Online-Apotheken enthielten. Besonders problematisch war, dass in diesen Apotheken verschreibungspflichtige Schmerzmittel , Schlafmittel und Beruhigungsmittel angeboten wurden - teils ohne Rezept.

Verkauf von Opioiden ohne Rezept

Recherchen von CNN und Business Insider deckten auf, dass zahlreiche Fake-Podcasts auf Spotify verbreitet wurden, die in der Episodenbeschreibung per Link zum Kauf von Medikamenten, darunter auch potenziell süchtig machende Opioide wie Oxycodon oder Vicodin, anleiteten. Einige der Substanzen konnten ohne Rezept gekauft werden, was in den USA streng verboten ist.