"Reserviert": Urlauber übernachten auf Sonnenliegen am Hotelpool

Der Kampf um die besten Sonnenliegen am Hotelpool erreicht einen neuen Höhepunkt: Mehrere Touristen wurden dabei beobachtet, wie sie es sich mitten in der Nacht oder im frühen Morgengrauen auf den Liegen "bequem" machten und – nur mit einem Handtuch zugedeckt – geduldig ausharrten, bis der Pool geöffnet wurde. Ein Urlauber filmte die skurrile Szene aus seinem Zimmer und stellte das Video ins Internet.

Urlauber schlafen auf Liegen, um sich Plätze zu sichern Ein TikTok-User, der aktuell seinen Sommerurlaub in einem 4-Sterne-Hotel auf Teneriffa verbringt, staunt nicht schlecht, als er schon rund drei Stunden vor der offiziellen Öffnung des Poolbereichs zahlreiche "reservierte" Liegen im Morgengrauen entdeckt. Anders als gewohnt sind diese nicht nur mit Handtüchern belegt, sondern von Hotelgästen besetzt, die auf den Liegen schlafen, um sich die besten Plätze am Pool zu sichern.

"Es ist ein Teufelskreis" "7 Uhr morgens, draußen ist es noch dunkel, und Menschen schlafen auf Sonnenliegen, um sich ihren Platz zu sichern", kommentiert User @ben___1995 sein Video, das bereits 1,2 Millionen Mal aufgerufen wurde. Im Gespräch mit Luxury Travel Daily erklärt Ben Smith: "Es ist ein bisschen albern. Ich verstehe schon, warum die Leute das machen, aber es ist sozusagen ein Teufelskreis."

Der Engländer berichtet, dass das Hotel folgende Regel aufgestellt hat: Die Handtücher werden von Hotelangestellten entfernt, wenn eine Liege unbeaufsichtigt bleibt. "Also bleiben sie [die Urlauber] einfach selbst darauf liegen", so der 30-Jährige.