„Should I Marry a Murderer?“: Was macht Caroline Muirhead heute?

Am 29. April wurde die Netflix-Dokumentation „Should I Marry a Murderer?“ veröffentlicht. In der dreiteiligen Serie geht es um die junge Pathologin Caroline Muirhead, die einen Mann über Tinder kennenlernt. Die anfangs glückliche Beziehung wird von einem schrecklichen Geheimnis ihres Partners überschattet.

Was hat Alexander „Sandy“ McKellar getan? Nachdem Muirhead, die im schottischen Glasgow lebt, nach einer fast zehnjährigen Beziehung einen neuen Partner kennenlernt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Auf Tinder matcht sie den Wildjäger Alexander „Sandy“ McKellar, mit dem sie im Oktober 2020 das erste Date in den schottischen Highlands hat. Ab diesem Moment scheint zwischen dem Pärchen die Chemie zu stimmen: Die Beziehung geht so schnell voran, dass McKellar seiner Angebeteten nur ein paar Monate später einen Heiratsantrag macht. Ihre Familie und ihr Freundeskreis sind von den schnellen Entwicklungen nicht überzeugt, sie machen sich Sorgen um die Pathologin.

Doch trotz der Bedenken ihres engsten Umfeldes weiß die 32-Jährige, dass sie ihr Leben mit dem partyfreudigen Jäger, der öfter zu tief ins Glas blickt, verbringen möchte. Vor dem Weg zum Altar stellt sie ihrem Verlobten eine wichtige Frage: Sie möchte wissen, worauf der Zukünftige stolz ist und worauf nicht. Muirhead möchte keine Geheimnisse in die Ehe mitnehmen. Kurz darauf gesteht ihr McKellar, dass er mit seinem Zwillingsbruder Robert ein schreckliches Verbrechen begangen hat: Am 29. September 2017 waren die Zwillinge auf dem Heimweg von einer Party, als Sandy, der betrunken war, einen Radfahrer mit dem Auto rammte. Sie gingen davon aus, dass der Mann sofort verstorben ist.

waren die Zwillinge auf dem Heimweg von einer Party, als Sandy, der betrunken war, einen Radfahrer mit dem Auto rammte. Sie gingen davon aus, dass der Mann sofort verstorben ist. Sie zerrten ihn an den Straßenrand, fuhren nach Hause, um Schaufeln zu holen und kehrten zur Unfallstelle zurück.

Dort vergruben sie den angefahrenen Mann auf dem Grundstück ihrer Farm, wo sie lebten und arbeiteten.

Wer war der getötete Fahrradfahrer? Nach dem Geständnis recherchiert Muirhead, wer der Getötete war. Sie findet heraus, dass der Mann Tony Parsons hieß und ein Kriegsveteran sowie Krebsüberlebender war. Wie die BBC berichtete, war der 63-Jährige mit seinem Fahrrad auf einer 167 Kilometer langen Benefiz-Radtour für Prostatakrebs unterwegs, die von Fort William zurück nach Tillicoultry führte. Seine Familie versuchte verzweifelt, ihn zu finden, nachdem er während seiner Tour spurlos verschwunden war.

Achtung, Spoiler! Hat Caroline Muirhead ihren Partner angezeigt? Caroline Muirhead wurde nach dem Geständnis vor eine schwierige Entscheidung gestellt: Sie musste überlegen, ob sie ihren Verlobten tatsächlich bei der Polizei anzeigt. Kurz darauf bittet sie McKellar, die Leiche mit ihm zu verlegen, da der Eigentümer des Anwesens den Bau von Eigentumswohnungen geplant hatte und dafür das Gelände ausheben musste. Nachdem ihn die Pathologin fragt, ob er ihr die Stelle zeigen kann, wo Parsons vergraben wurde, markiert sie diese mit einer leeren Getränkedose. Danach informiert sie die Polizei über das Geständnis und die vergrabene Leiche. Die Zwillingsbrüder werden kurz darauf verhaftet, doch schon bald darauf wieder freigelassen. Die Polizei erklärt, es gebe nicht genügend Beweise, um Anklage gegen sie zu erheben.

Drogenabhängigkeit und fehlender Polizeischutz Neun Monate lang muss Muirhead die Beziehung zu ihrem Verlobten aufrechterhalten, um mehr Beweise für seine und die Verhaftung seines Bruders zu sammeln. Sie nimmt Gespräche mit ihm auf, bis sie sein Geständnis erneut hört und diesmal auch auf Band hat. In der Zeit verschlechtert sich der psychische Zustand der Frau: Sie bekommt laut eigenen Angaben keine Unterstützung von der Polizei, wird nicht als Zeugin geschützt und hat durchgehend Angst, dass ihr Verlobter und sein Bruder erfahren, dass sie mit den Behörden im Kontakt steht.

Warum hat sie nicht vor Gericht ausgesagt? „Von Anfang an hat die Polizei mir gesagt, dass ich selbst in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn ich nicht mit ihnen kooperiere (...) Sie haben mir von Anfang an zu verstehen gegeben, dass ich mich durch die Unterstützung eines Straftäters, die Verschwendung von Polizeizeit und Beihilfe strafbar machen könnte“, erklärte Muirhead in einem Interview mit Daily Record 2023. „Ich habe ihnen so sehr vertraut, und sie haben mir Anonymität und Unterstützung versprochen, doch sobald man ihnen gibt, was sie wollen, lässt man einen im Regen stehen." Die Schottin ist in dieser Zeit zerrissen zwischen ihrer Liebe zu einem Mörder und der Verpflichtung, das Richtige zu tun. Zudem kann sie nicht mehr ihren Job ausüben und fängt an, immer mehr zu trinken und mit McKellar Drogen zu nehmen. Nachdem die Polizei genug Beweise von der 32-Jährigen bekommt, werden die Zwillingsbrüder festgenommen.

Haftbefehl gegen Muirhead Eigentlich hätte die Pathologin im Gericht gegen ihren Verlobten und Robert McKellar aussagen sollen. Als sie erfährt, dass sogar ein BBC-Filmteam vor Ort sein würde, um die Dokumentation “The Vanishing Cyclist“ zu drehen, gerät sie in Panik und betont vor der Polizei, dass sie nicht vor der Kamera stehen will. Die Behörden drohen ihr jedoch damit, dass ihr Fernbleiben Konsequenzen haben würde. Muirhead beschließt zu fliehen, kurz darauf wird ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Zwei Tage später wird sie in Gewahrsam genommen, wo sie schlussendlich einen Nervenzusammenbruch erleidet.

Wo ist Alexander McKellar heute? 2023 bekannte sich Sandy McKellar der fahrlässigen Tötung schuldig und wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

und wurde zu verurteilt. Sein Bruder Robert McKellar wurde wegen Behinderung der Justiz zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

zu verurteilt. Beide Brüder sitzen derzeit im Gefängnis.