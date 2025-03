Von 2012 bis 2017 wurde er ebenfalls in den Recall weitergelassen, 2014 schaffte er es sogar in die zweite Runde. Doch für die Live-Shows hat es leider nie gereicht. Dafür durfte Menderes mehrmals als Ehrengast auf der großen Bühne in den Sendungen auftreten. Obwohl er nie "DSDS" gewonnen hat, ist er für viele Zuschauer und Zuschauerinnen nach über 20 Jahren zum "Sieger der Herzen" geworden.

Was macht Menderes Bağci heute?

Seine Hartnäckigkeit hat sich für Menderes Bağci, der in Langenfeld (Rheinland) lebt, definitiv ausgezahlt: Der 40-Jährige wurde in den letzten Jahren immer häufiger als Sänger auf Privatveranstaltungen gebucht. Auch am Ballermann in der bekannten Location Megapark durfte der Sängerin sein "Gesangstalent" zum Besten geben.

2022 veröffentlichte er unter anderem die Single "Was ist schon normal?".