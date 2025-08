In den dichten Baumkronen des australischen Regenwalds in North Queensland entdeckten Forscher der James Cook University eine neue Stabschreckenart (gehört zur Ordnung der Phasmiden oder Gespenstschrecken), die mit ihrem Äußeren zur Tarnung Äste imitieren.

Vermutlich war der abgelegene Lebensraum auch der Grund dafür, weshalb das Tier so lange unentdeckt blieb. "Es kommt nur in einem kleinen Gebiet des Hochlandregenwaldes vor und lebt hoch oben in den Baumkronen. Wenn also kein Wirbelsturm oder Vogel eines herunterbringt, bekommen nur sehr wenige Menschen es zu Gesicht", so Emmott in einer offiziellen Aussendung der Universität.