Tierschutzorganisation "Save a Fox"

2017 gründete Mikayla Raines die in Minnesota ansässige, gemeinnützige Organisation "Save a Fox", die sich der Rettung von Wildtieren – insbesondere Füchsen aus Pelzfarmen – widmete. Die Tiere wurden rehabilitiert und in geeignete Wildtier-Unterkünfte vermittelt. "Es bricht mir das Herz, dass eine selbstlose Frau, die ihr Leben den Tieren gewidmet hat, so viel Negativität auf sich ziehen konnte", so der Ehemann von Mikayla Raines.