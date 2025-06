Die Tat ereignete sich am Abend des 2. Juni im Zuhause von Sana Yousaf in Islamabad. Bei dem mutmaßlichen Mörder handelt es sich um ihren Cousin , der sie vor den Augen der Mutter erschossen haben soll. Die Polizei spricht von einem "kaltblütigen Mord", berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Laut der Times of India vermuten die Behörden ein Verbrechen "im Namen der Ehre" .

Fans und Freunde in Trauer

Der Tod des Teenagers sorgt weltweit für Bestürzung und hat die Diskussion um Gewalt gegen Frauen erneut angestoßen. In den sozialen Medien überschlagen sich die Beileidsbekundungen in den Kommentarspalten regelrecht.

"Ich kann das einfach nicht glauben 💔 Möge ihre Seele in Frieden ruhen", "Das fühlt sich nicht real an. Du hast gestrahlt und warst gerade mal 17. Es tut mir so leid, dass diese Welt dich nicht beschützt hat. Ruhe in Frieden, mein Schatz 💔" oder "Sie verstarb nur 11 Stunden nach ihrem letzten Beitrag. Es ist wirklich unglaublich. Bitte betet für ihre Seele. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihre Familie im Moment durchmachen muss", heißt es da etwa.