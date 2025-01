Wie die Lokalzeitung von Los Cerritos berichtet, wurde die junge Frau auf dem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in der US-kalifornischen Stadt Cerritos erschossen. Dabei soll es sich um einen Unfall gehandelt haben. Siyah saß mit mehreren Personen in einem Auto, die im Besitz einer Waffe waren. Kurz darauf soll sich ein Schuss gelöst haben, der die TikTokerin tödlich traf. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es an seinen Verletzungen verstarb.

Follower verabschieden sich von Siyah

In den sozialen Medien werden zahlreiche Postings veröffentlicht, in denen sich Fans und Freunde der Teenagerin von ihr verabschieden. Ihr Freund Dylan postet regelmäßig Fotos von der Verstorbenen auf Instagram, in einem Beitrag schrieb er: "Ich hätte mir nie erträumt, dass ich dich nie wieder sehen werde. Du bedeutest mir die Welt und werde nicht in der Lage sein, ohne dich weiterzumachen."