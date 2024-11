Ukraine: Google Maps verschaffte Russland taktischen Vorteil

Auch russische Militärblogger der Plattform Defence Blog bestätigten den Vorfall und veröffentlichten Screenshots, die offenbar US-amerikanische Patriot-Luftabwehrsysteme in Kiew zeigen, die zuvor nicht zu sehen waren. Mittlerweile wurden die Daten wieder zurückgezogen. Der Telegraph berichtet, dass Russland diese Informationen jedoch bereits aktiv verbreitet, was der Ukraine schaden könnte.

Wie reagierte Google darauf?

Andriy Kovalenko, Leiter des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, forderte Google auf, die sensiblen Bilder unverzüglich zu entfernen. Doch die Reaktion des Konzerns verzögerte sich, da das Anliegen an einem Wochenende gemeldet wurde. In der Zwischenzeit verbreiteten sogar russische Medien die Bilder. Google hat inzwischen Maßnahmen ergriffen, um die Standorte unkenntlich zu machen, betonte jedoch, dass ähnliche Probleme auch in der Vergangenheit aufgetreten sind und auch in Zukunft auftreten können.