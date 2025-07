Robert Anthony Cruz (26), Baseballspieler des Showteams Savannah Bananas, wollte in einer Live-TV-Sendung mit einem Rückwärtssalto (Englisch: Backflip) beeindrucken, doch der Stunt ging gründlich schief. Statt auf den Füßen landete der US-Amerikaner unsanft auf dem Gesicht auf dem Boden.

Bei Rückwärtssalto auf Gesicht gelandet

Das Nachrichtenformat CNN News Central berichtete über das Show-Baseballteam Savannah Bananas. Passend dazu war Teammitglied Cruz zu Gast und wollte die Mannschaft mit seinem Kunststück würdig vertreten. Als der Sportler mit einem lauten Knall auf seinem Gesicht landete, hielt Moderatorin Kate Bolduan schockiert beide Hände vor den Mund, während Co-Moderator John Berman versuchte, das Gespräch am Laufen zu halten. "Das, was Sie da gerade gesehen haben, ist eine völlig neue Variante von Amerikas Lieblingssport", so Berman, der offenbar mit Humor das Missgeschick überspielen wollte.