Baseball in Österreich und in den USA - ein Spiel, zwei Welten

4:1 siegten die Los Angeles Dodgers gegen die Chicago Cubs . Der Fokus der Fans war auf die fünf Japaner bei den beiden Vereinen gerichtet, vor allem aber auf Shohei Ohtani . Der 30-Jährige von den Dodgers ist der bestbezahlte Sportler der Welt. 700 Millionen Dollar verdient er über zehn Jahre. Und an diesem Wochenende startet auch in Österreich die Liga ...

Baseball-Präsident Rainer Husty ist skeptisch. Kann man das vergleichen? Nach kurzer Überlegung kommt er zum Schluss: Natürlich kann man das vergleichen. So wie man Äpfel mit Birnen vergleichen kann (beides ist Obst), kann man auch Baseball in den USA mit Baseball in Österreich vergleichen (beides ist Baseball – siehe Grafik).

Husty, mittlerweile Pensionist, ist seit 18 Jahren Präsident der ABF (Austrian Baseball Softball Federation). Die Entwicklung des Sports in Österreich sieht er vor dem Saisonauftakt der Liga positiv. „Wir sind professioneller unterwegs, die Spiele werden im Internet übertragen, und es gibt Zusammenfassungen im ORF“, sagt er. „Die sportliche Ausbildung von Spielern und Coaches ist fundierter.“

Schwechat hat seit zwei Jahren einen neuen Platz, jetzt wird das Flutlicht gebaut. Es gibt moderne Anlagen in Traiskirchen, Dornbirn, Graz und Wels. In die vorhandene Anlage in Wiener Neustadt wurde zuletzt investiert. Nur in der Hauptstadt sehe es nicht ganz so rosig aus. Eigentümer der Anlage Spenadlwiese im Prater ist die Bundesimmobiliengesellschaft, die Vienna Wanderers sind Pächter. „Der Verein bekommt hier so gut wie nichts für die Infrastruktur. Aber auf dieser Anlage muss man demnächst etwas tun, sonst passiert vielleicht einmal etwas.“

Die sportliche Entwicklung spiegelt sich in den Nationalteams wider. Die Frauen liegen in Europa auf Rang 11, die Männer auf 10. Und in der Weltrangliste belegt Österreich Platz 24. Husty: „Das ist bei 154 Nationen nicht so schlecht.“