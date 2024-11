Auf Social Media wird immer wieder der Planet Merkur ins Visier genommen. "Mercury Retrograde" ist ein häufiges Thema in Memes, Instagram-Beiträgen oder TikTok-Clips. Gemeint ist damit der von Astrologie-Fans vermutete Einfluss des Planeten Merkur auf uns Menschen.

Die Bedeutung der Rückläufigkeit Merkur ist der kleinste, schnellste und innerste Planet in unserem Sonnensystem. Ein paar Mal im Jahr hinkt er allerdings in seiner Bewegung der Erde hinterher. In dieser Zeit wird seine Bewegung als "rückläufig" bezeichnet. Dabei handelt es sich aber um eine optische Illusion, denn astronomisch gesehen ist der Planet nicht wirklich "rückwärts" unterwegs. Die Illusion entsteht durch den relativen Bewegungsunterschied: Die Erde überholt Merkur auf der Umlaufbahn. Aus unserer Perspektive scheint er in dieser Überholphase seine Richtung umzukehren.

Astrologie-Fans vermuten Auswirkungen Laut Astrologie-Anhängern bedeutet "Mercury Retrograde", also ein rückläufiger Merkur, dass sowohl Technik- als auch Kommunikationsprobleme bevorstehen. Wer dem Einfluss der Planetenstellungen auf uns Menschen Glauben schenkt, sollte Merkur aber nicht nur als Sündenbock sehen, denn die Rückläufigkeit kann demnach auch positive Auswirkungen haben, heißt es in der Astro-Community. Während manche Sternzeichen in dieser Zeit großen Herausforderungen gegenüberstehen, ist diese Phase allgemein eine der Reflexion. Neue Projekte darf man in dieser Zeit also nach hinten verschieben.

Obwohl dieses Phänomen nicht wissenschaftlich bewiesen ist, sind manche davon überzeugt, dass der rund 77 Millionen Kilometer entfernte Planet etwas damit zu tun haben könnte, dass das Mail-Programm einfriert oder schuld an dem Missverständnis mit dem Kollegen ist.

Das gefürchtete astrologische Ereignis soll laut Astrologie-Anhängern besser verkraftet werden, wenn man sich entsprechend vorbereitet. Das heißt: Klar kommunizieren, in sich gehen, reflektieren und sich auch mal eine Pause gönnen. Technischen Herausforderungen darf man in dieser Zeit besonders viel Geduld schenken. Wissenschaftlich gesehen gibt es in dieser Zeit aber nichts zu befürchten.

Rückläufiger Merkur: Termine 2025 Im Jahr 2024 gab es drei Zeiträume, in denen Merkur rückläufig war. Aktuell geschieht dies noch bis 15. Dezember. Im Jahr 2025 ist Merkur an den folgenden Terminen rückläufig: 15. März bis 7. April

18. Juli bis 11. August

9. bis 29. November