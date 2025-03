Die 25-Jährige schaffte es 2021 in Heidi Klums Casting-Show "Germany's Next Topmodel" bis ins Finale. Seither ist Romina Palm erfolgreich als Model und Influencerin unterwegs. Zusammen mit ihrem Partner Christian Wolf erwartet sie ihr erstes Baby und lässt ihre Instagram-Community an ihrem Alltag als werdende Mama teilhaben.