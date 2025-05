In Malaysia entdeckten Anwohner am Ufer des Batu-Pahat-Flusses ein beeindruckendes Krokodil: Mit einer Länge von 4,2 Metern präsentierte sich das Tier in unmittelbarer Nähe des Gewässers.

Die örtliche Feuerwehr rückte an und zwölf Männer waren nötig, um das Reptilien-Weibchen einzufangen. Anschließend brauchte es 20 weitere Helfer, um das 400 Kilogramm schwere Tier auf einen Transporter zu befördern.

Riesiges Reptil-Weibchen eingefangen Zu seinem eigenen sowie zum Schutz der Bewohner wurde das rund 50 Jahre alte Krokodil in einen nahegelegenen Wildpark gebracht. Bei weiblichen Krokodilen ist besondere Vorsicht geboten, denn in tropischen Regionen wie Malaysia liegt die Paarungszeit in der Regel zwischen März und Juni.

Krokodile besonders aggressiv während Paarungszeit Beamte der Wildtierbehörde haben laut der MalayMail die Bewohner in Batu Pahat gewarnt, während der Paarungszeit der Panzerechsen äußerst wachsam zu sein. Aminuddin Jamin, Direktor des Johor Wildlife and National Parks Department (Perhilitan), erklärte im Gespräch mit The Sun: "Normalerweise kommen Krokodile in der Nähe von Flussufern an Land, um ihr Nest zu bauen, bevor sie ihre Eier legen. Krokodilweibchen sind ziemlich aggressiv und schützen ihre Eier".

Der Experte forderte die Öffentlichkeit auf, die Tiere nicht zu provozieren und Sichtungen den Behörden zu melden. Zwar seien Krokodilangriffe auf Menschen selten, dennoch sollte man "die Sache auf die leichte Schulter nehmen sollen", warnt Jamin.