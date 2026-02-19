Mehr als eine Million Fans hat der Rapper Lil Poppa aus Jacksonville (Florida) auf Instagram. Auf der Plattform teilt er Einblicke in seine neuesten Songs und seinen Lifestyle als Musiker. Doch die Follower und Followerinnen des aufstrebenden Künstlers müssen nun stark sein: Janarious Wheeler, wie Lil Poppa mit bürgerlichem Namen heißt, ist mit nur 25 Jahren verstorben .

Erst am 13. Februar veröffentlichte der Rapper seinen Song "Out Of Town Bae" auf YouTube, doch anstatt Lob für seine musikalische Darbietung, sammeln sich in der Kommentarspalte zahlreiche Beileidsbekundungen.

Wheeler soll laut TMZ am 18. Februar um 11:27 Uhr vom Büro des Gerichtsmediziners von Fulton County in Georgia für tot erklärt worden sein. Nur eine Stunde zuvor postete der Musiker noch eine Story auf Instagram, die ihn beim Autofahren zeigt.

Die Todesursache ist bis dato unklar, auch weitere nähere Umstände zum Tod des 25-Jährigen sind nicht bekannt.