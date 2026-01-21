Todesfall

Nach Krankenhaus-Posting: US-Rapper (50) stirbt bei Motorradunfall

Zwei Männer mit auffälliger Kleidung und Kopftüchern stehen auf einem Balkon bei Nacht.
Memphis trauert um den Rapper und Influencer Whyte Folkz, der nicht nur mit seiner Musik, sondern auch seinen Videos seine Fans begeisterte.
Von Selma Tahirovic
21.01.26, 12:36

Jimmy McMahan, besser bekannt als Whyte Folkz, war im Netz nicht nur für seine Rap-Musik, sondern auch lustigen Videos bekannt. Der Influencer und Musiker hatte auf Instagram und TikTok zusammen mehr als 300.000 Fans. Doch jetzt müssen seine Fans Abschied nehmen: Der 50-Jährige ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. 

Mysteriöses Krankenhaus-Posting

Wie News Channel 3 Memphis berichtet, ereignete sich der Unfall am Abend des 19. Jänner. McMahan hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gegen zwei geparkte Autos gefahren. Er wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Vor dem Unfall postete er noch am 18. Jänner einen Beitrag aus dem Krankenhaus. Darin schrieb der Musiker: "Kümmert euch um eure Familie." 

DIe Unfallursache wird weiterhin untersucht. Seine Familie hat ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet, um die Beerdigungskosten begleichen zu können. "Sein Lachen, seine Treue und seine Liebe werden wir nie vergessen. Er lebte mit Leidenschaft und hat unser aller Leben nachhaltig geprägt", heißt es auf der Webseite. 

Seine Fans trauern im Netz und verabschieden sich von ihrem Idol. "Ruhe in Frieden", heißt es unter mehreren Social-Media-Beiträgen. 

