Große Trauer im Netz

Rapper Fler veröffentlichte auf Instagram einen Beitrag und bestätigte den Tod seines Kollegen: "Mein Beileid an die Familie und an die Freunde! Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben", schrieb der ergriffene Musiker. "Für mich war Xatar einer der größten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern…? Ich hoffe da, wo du jetzt bist, geht es dir besser! Mein Beileid nochmal an die Familie und Freunde!"