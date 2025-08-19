Milliarden an Streams auf Spotify und YouTube sowie internationale Bekanntheit: RAF Camora (41), bürgerlich Raphael Ragucci, ist wohl der erfolgreichste Rapper Österreichs. In Wien startete er seine Musikkarriere, die ihn im Laufe der Jahre auf den Olymp der gefeierten Rap-Stars im deutschsprachigen Raum katapultiere. Doch wie viel verdient er eigentlich mit seinen Songs?

So viel verdient RAF Camora mit Spotify In einer aktuellen Analyse von casino.ch wurden die Spotify-Daten von den 50 bekanntesten Deutschrap-Stars hinsichtlich ihres monatlichen Verdienstes ausgewertet. In den Top 10 der Künstler mit den höchsten Einnahmen finden sich Größen wie Luciano, Sido, Apache 207, Cro und RAF Camora. Letzterer belegte den 4. Platz im Ranking. Der österreichische Musiker und Produzent zählt mehr als 5,9 Millionen monatliche Hörer auf der Musik-Streaming-App. Schätzungsweise kassiert er allein durch Spotify-Streams 20.339 Euro pro Monat.

Eine Million Euro mit nur einem Song Sein größter Hit "Ohne mein Team" dürfte ihm schätzungsweise über eine Million Euro eingebracht haben. Der Track aus dem Jahr 2016 wurde inzwischen über 313 Millionen Mal auf Spotify abgespielt.

Top 10: Das verdienen Deutschrap-Stars mit Spotify im Monat Luciano: 23.150,48 Euro Sido: 21.863,56 Euro Dardan: 20.904,32 Euro RAF Camora: 20.339,06 Euro Apache 207: 19.601,14 Euro Cro: 19.043,65 Euro Ski Aggu: 18.220,00 Euro Bausa: 16.785,13 Euro Bonez MC: 16.611,72 Euro Pashanim: 15.956,96 Euro