RAF Camora: So viel Geld verdient er monatlich mit seiner Musik
Milliarden an Streams auf Spotify und YouTube sowie internationale Bekanntheit: RAF Camora (41), bürgerlich Raphael Ragucci, ist wohl der erfolgreichste Rapper Österreichs. In Wien startete er seine Musikkarriere, die ihn im Laufe der Jahre auf den Olymp der gefeierten Rap-Stars im deutschsprachigen Raum katapultiere.
Doch wie viel verdient er eigentlich mit seinen Songs?
So viel verdient RAF Camora mit Spotify
In einer aktuellen Analyse von casino.ch wurden die Spotify-Daten von den 50 bekanntesten Deutschrap-Stars hinsichtlich ihres monatlichen Verdienstes ausgewertet. In den Top 10 der Künstler mit den höchsten Einnahmen finden sich Größen wie Luciano, Sido, Apache 207, Cro und RAF Camora. Letzterer belegte den 4. Platz im Ranking.
Der österreichische Musiker und Produzent zählt mehr als 5,9 Millionen monatliche Hörer auf der Musik-Streaming-App. Schätzungsweise kassiert er allein durch Spotify-Streams 20.339 Euro pro Monat.
Eine Million Euro mit nur einem Song
Sein größter Hit "Ohne mein Team" dürfte ihm schätzungsweise über eine Million Euro eingebracht haben. Der Track aus dem Jahr 2016 wurde inzwischen über 313 Millionen Mal auf Spotify abgespielt.
- Luciano: 23.150,48 Euro
- Sido: 21.863,56 Euro
- Dardan: 20.904,32 Euro
- RAF Camora: 20.339,06 Euro
- Apache 207: 19.601,14 Euro
- Cro: 19.043,65 Euro
- Ski Aggu: 18.220,00 Euro
- Bausa: 16.785,13 Euro
- Bonez MC: 16.611,72 Euro
- Pashanim: 15.956,96 Euro
Wie hoch ist sein Vermögen?
Das Nettovermögen des Unternehmers und Musikers RAF Camora wird laut dem österreichischen Forbes-Magazin auf 50 Millionen Euro geschätzt. Doch die Zahlen variieren: Vermögenmagazin etwa geht von einer geringeren Summe aus und schätzt das Vermögen des 41-Jährigen auf rund 15 Millionen Euro.
