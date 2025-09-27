Hunderte junge Menschen versammeln sich an öffentlichen Plätzen – bevorzugt Parks –, um im Kreis zu sitzen und gleichzeitig auf Kommando Pudding mit der Gabel zu essen. Was zunächst absurd klingt, ist tatsächlich ein Zeichen für Zusammenhalt und Gemeinschaft. Doch was steckt wirklich hinter diesem Social-Media-Trend? Warum macht man das, und wann findet das "Pudding mit Gabel"-Treffen in Wien statt?

"Pudding mit Gabel essen": Was ist das überhaupt? Wie ZDFheute berichtet, hat der Trend wohl seinen Ursprung Ende August 2025 in Karlsruhe, Deutschland. Kurz darauf schwappte die Idee weiter in die Schweiz und nach Österreich. Das Prinzip bleibt immer gleich: Auf schlicht gestalteten Flyern ist ein Pudding abgebildet, ergänzt durch wenige Informationen zu Ort und Datum des nächsten Treffens. Diese Flyer werden entweder an Straßenlaternen angebracht oder digital erstellt und über soziale Netzwerke verbreitet.

User verabreden sich über soziale Medien Viele der Teilnehmenden kommen in kleinen Gruppen, manche auch allein. Über Plattformen wie TikTok verabreden sich Interessierte oft in den Kommentaren, um gemeinsam zum Event zu gehen. Zum Event bringen die jungen Teilnehmenden einen Becher Pudding sowie eine Gabel mit, setzen sich im Kreis auf den Boden, zählen gemeinsam runter ("3, 2, 1 ...") und beginnen dann, die Nachspeise mit der Gabel zu essen. Dabei kommen sie ins Gespräch, lernen neue Leute kennen und knüpfen Kontakte.

Warum gerade einen Pudding mit Gabel essen? Es ist das Gefühl der Gemeinschaft und das Erleben einer absurden, aber harmlosen Tätigkeit, das die Menschen bei diesen Treffen vereint. Was auf den ersten Blick seltsam wirkt, bringt Zusammenhalt: Eine Aktion, bei der alle mitmachen können. Keine Zugangsbeschränkung: Jeder darf kommen, es gibt keine Anmeldung, keine Erwartungen. Der Eintritt ist frei. Man braucht lediglich einen Pudding und eine Gabel. Genau diese Niederschwelligkeit macht den Reiz aus.

"Pudding mit Gabel essen": Wann findet das Treffen in Wien statt? Das erste Treffen dieser Art ist für Sonntag, den 28. September 2025, im Wiener Burggarten geplant. Treffpunkt ist der kleine Teich, der sich mitten in der Grünanlage befindet. Mitbringen muss man lediglich einen Becher Pudding seiner Wahl sowie eine Gabel. Wann? 28.9.2025, 16 Uhr

Das nächste Event in Wien findet laut TikTok angeblich am 11. Oktober 2025 um 15 Uhr inmitten des Stadtparks (nahe dem Johann-Strauss-Denkmal) statt.