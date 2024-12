Bei "Das große Promi-Büßen" finden sich Reality-Stars zusammen, die mit Moderatorin Olivia Jones über die Fehltritte in ihrer Vergangenheit sprechen. Nun gab es die erste Eliminierung in der Show.

In der Sendung sind unter anderem das Vater-Sohn-Duo Thorsten und Nico Legat, Influencerin Vannesa Mariposa. Reality-TV-Star Sam Dylan, Jörg Hansen und Christina Dimitriou zu sehen. Die Kandidaten müssen sich neben der "Runde der Schande" und einem Leben ohne Luxus, auch in Challenges beweisen, um ihren Platz in der Show zu sichern.