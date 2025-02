Martin Ho zieht sich aus Pratersauna zurück: Wer übernimmt den Club?

Der legendäre Wiener Club Pratersauna wird neu übernommen und präsentiert ab Anfang März ein neues Konzept. Der Unternehmer Martin Ho zieht sich zurück und überlässt einem Berliner die Location. Was ist darüber bekannt?

Wer übernimmt den Club? Inmitten der aktuellen Diskussion über das Club-Sterben zwischen Wien und Berlin steht die Pratersauna vor einer aufregenden neuen Zukunft. Unternehmer Martin Ho und die DOTS GROUP ziehen sich als aktive Betreiber zurück und geben an den gebürtigen Berliner und Szene-Experten Sebastian Müller-Klasz ab. Dieser möchte vor allem den Bedürfnissen einer neuen Generation gerecht werden und hat bereits konkrete Vorstellungen, was mit dem Kultclub passieren soll.

© Pratersauna Neuer Eigentümer Sebastian Muller-Klasz

Was ist geplant? Müller-Klasz möchte die gesamte Location nutzen und den Club-Betrieb nicht nur nachts, sondern auch untertags ausweiten. Besonderes Augenmerk wird auf Achtsamkeit, Sicherheit und die harmonische Zusammenführung unterschiedlicher Zielgruppen gelegt. Ein detailliertes Awareness-Konzept wird das Erlebnis der Club-Besucher weiter verbessern und dafür sorgen, dass die Pratersauna zu einer Wohlfühloase für alle Gäste wird. Zudem soll Kunst in all ihren Facetten im Fokus stehen, was den Clubbetrieb scheinbar über den Tellerrand hinausblicken lässt. "Unser Ziel für die Pratersauna ist es, einen lebendigen Raum zu schaffen, der sowohl als Open Space als auch als Art Space fungiert und in dem sich jeder willkommen fühlt", erklärt Müller-Klasz.

Musikalischer Schwerpunkt Musikalisch bewegt sich das neue Konzept derweil weiterhin im elektronischen Spektrum. Hierbei möchte man nicht nur ein beeindruckendes Line-Up mit nationalen und internationalen Künstlern bieten, sondern auch Platz für kreative Köpfe der Stadt sowie Festivals schaffen. Grundsätzlich dürfen sich Gäste auf mehr Liebe zum Detail bei den akustischen Gegebenheiten freuen. Hier wurde ordentlich investiert, um das Sounderlebnis weiter zu optimieren.

Umbau: Sauna kommt zurück Die weitläufige Dachterrasse wird wieder zur Sauna- und Wellnessoase und kehrt somit, wie der Name schon sagt, zu ihren Wurzeln zurück. Das Gebäude war früher nämlich tatsächlich eine Sauna. Die Pratersauna wurde in den 1960er Jahren als Freizeitanlage mit Sauna und Schwimmbad erbaut und befand sich in unmittelbarer Nähe des Wiener Praters. Erst 2009 wurde sie in einen Club umgewandelt. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen: Die mittlere Bar wurde bereits entfernt und neue Loungemöbel auf Sandbasis werden aufgestellt.

Opening-Wochenende am 7. und 8. März Anfang März ist es dann so weit: Unter dem Motto "BOOM BOOM BANG" lädt die Pratersauna am 7. und 8. März zum Grand Opening ein und begeistert an beiden Tagen mit einem breit gefächertem Line-Up der Extraklasse. Unter anderem an den Decks: Frivolous, Caorli, Aldave, Mika Dutsch, Red Robin, Fabianio Jose und Aschenbrenner.