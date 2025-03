Erste neapolitanische Pizza im Weltall stammt aus Wien

Ein bekannter Italiener in Wien hebt seine Pizza wortwörtlich auf ganz neue Ebenen und schickte als erstes europäisches Unternehmen überhaupt seine neapolitanische Pizza in den Weltraum. Wer steckt hinter der Aktion?

Erste "normale" Pizza bereits 2001 im Weltraum

Bereits im Mai 2001 lieferte die US-Restaurantkette Pizza Hut eine Pizza zur Internationalen Raumstation (ISS). Ein unbemannter russischer Progress-Transporter brachte die mit Käse, Tomaten und Salami belegte Pizza zu den Astronauten, die sie in der Mikrowelle der ISS erwärmten. Im September 2021 veranstaltete die Besatzung der ISS zudem eine Pizzaparty im Orbit, bei der die Astronauten ihre Pizzen selbst belegten und zubereiteten. An dieser Stelle zu erwähnen ist, dass es sich dabei um typischen amerikanischen – also eher dickeren – Pizzateig handelte.