Selfies neben totem Papst: Geschmackloses Verhalten von Besuchern

So bewegend die große Anteilnahme auch sein mag, so kurios waren manche Aktionen der teilnehmenden Besuchern .

Auch ein Ehepaar aus London war vor Ort und äußerte sich schockiert gegenüber dem britischen The Mirror. "Wir fanden die Handys sehr geschmacklos", so die Katholiken. "Etwa die Hälfte der Leute in unserer Nähe wollte dem Sarg die letzte Ehre erweisen, aber die andere Hälfte machte Fotos - teils sogar Selfies. Wir hatten unsere Handys fest in der Tasche und wären nie auf die Idee gekommen, so etwas Unanständiges zu tun", fuhren sie fort.