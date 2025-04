Papst-Tod: Franziskus ist laut Chefarzt ohne Schmerzen gestorben

Der Papst ist an einem Hirnschlag gestorben und hat nicht gelitten. "Er ist ohne Schmerzen gestorben und hat zum Glück nichts gemerkt. Er ist nicht an Atemproblemen gestorben", berichtete der Chefarzt Sergio Alfieri im Interview mit der römischen Tageszeitung Il Messaggero (Donnerstagsausgabe). Alfieri hatte den Papst während seines Aufenthalts in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" behandelt.