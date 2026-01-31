Victoria (13) aus Wien vom Bundesgymnasium G11 Geringergasse hat den KURIER drei Tage lang im Rahmen der berufspraktischen Tage besucht. Im Zuge dessen hat sie auch ihren ersten eigenen Beitrag gemeinsam mit der Trendhub-Redaktion verfasst. Thema war ein aktueller Trend in den sozialen Medien.

Der Eulen-Trend erobert die sozialen Medien und bringt das Netz mit witzigen Videos zum Lachen: Dabei ahmen User auf TikTok Eulenlaute nach und kombinieren sie mit der Stimme und Persönlichkeit von Stars und Promis. Unter dem Hashtag #owlimpression sorgen die Clips für Aufmerksamkeit.

Worum geht es bei diesem Trend? Beim "Eulen-Trend" bzw. "Owl Impression"-Trend zeigen Nutzer auf TikTok eine übertriebene Nachahmung von Eulen, allerdings so, als ob die Eule eine bestimmte Person wäre. Dabei imitieren sie die typische Sprechweise von Berühmtheiten, filmen sich und posten es in den sozialen Medien. Häufig werden auch Akzente und Dialekte aus verschiedenen Ländern aufgegriffen und humorvoll nachgestellt.

Die Videos beginnen meist mit den Worten: "This is my impression of an owl but the owl is actually ..." (übersetzt: "Das ist meine Nachahmung einer Eule, aber die Eule ist eigentlich ..."). Darauf folgt ein kurzer, eulenähnlicher Laut, der die jeweilige Person nachahmt.

Videoaufrufe in Millionen-Höhe Dieser Trend brachte nicht nur auf TikTok viel Reichweite, sondern machte auch auf Instagram und Facebook die Runde. Die meistgeklickten Videos mit Nachahmungen von Donald Trump, Britney Spears, Barack Obama und anderen erreichen Millionen von Aufrufen. Gleichzeitig gehen auch die Videos viral, in denen die Aussprache und der Akzent verschiedener Sprachen parodiert werden.