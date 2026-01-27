Im Netz verbreiten sich Ausschnitte von US-amerikanischen TV-Sendungen und TikTok-Videos, in denen eine in Europa ganz normale Praktik regelrecht als revolutionär gefeiert wird: Die Rede ist vom Stoßlüften. Viele europäische Social-Media-Nutzer reagieren fassungslos und amüsieren sich über den Trend, der dort als "House Burping" bezeichnet wird – wörtlich übersetzt: "Das Haus rülpst/atmet auf".

Stoßlüften in Österreich und Deutschland ganz normal Ich kannte es nicht anders: Selbst mitten im Winter riss meine Mutter mindestens dreimal am Tag sämtliche Fenster und Balkontüren auf und ließ für zehn Minuten die klirrende Kälte ins Haus. Mit Decke und verdrehten Augen versuchte ich mich gegen ihren "Lüftungswahn" – so haben wir Kinder das damals empfunden – zu wappnen. Einen Tag ohne Stoßlüften gab es nicht. Und heute? Praktiziere ich es ähnlich. Vor dem Zubettgehen muss frische Luft ins Schlafzimmer, und auch gleich nach dem Aufstehen wird das Fenster erst einmal aufgerissen. Raus mit der abgestandenen Luft, rein mit frischem Sauerstoff. Nichts Ungewöhnliches hierzulande.

"House Burping": Lüften in den USA als Trend entdeckt Für viele US-Amerikaner und Australier hingegen ist das etwas völlig Neues. Das Quer- oder Stoßlüften hat es sogar in diverse TV-Shows im Ausland geschafft. In der australischen "The Morning Show" heißt es etwa: "Lüften is a German practice of airing out homes that has gained viral attention. The method involves fully opening windows, often on opposite sides of the house, for five to ten minutes daily throughout the year, including winter."

Übersetzt heißt es sinngemäß: "Lüften ist eine deutsche Praxis, bei der Wohnungen regelmäßig gelüftet werden, die kürzlich virale Aufmerksamkeit erlangt hat. Die Methode besteht darin, die Fenster vollständig zu öffnen – oft auf gegenüberliegenden Seiten des Hauses – und dies täglich für fünf bis zehn Minuten das ganze Jahr über zu tun, auch im Winter."

Influencer erklären, wie man richtig lüftet Zahlreiche Influencer und Social-Media-Nutzende geben Anleitungen, wie, wann und wie lange richtig gelüftet wird. "Lasst uns das Haus gemeinsam lüften", sagt etwa die US-amerikanische TikTokerin Annie Baker. Anschließend zeigt sie, wie sie die Jalousien nach oben schiebt und die gegenüberliegenden Fenster im Wohnzimmer öffnet. Zudem nennt sie die wichtigsten Vorteile des Lüftens: Frische Luft kommt ins Innere

Schlechte Gerüchen werden reduziert

Luftqualität verbessert sich

Schimmelbildung wird vorgebeugt

Weniger Luftfeuchtigkeit

Gesünderes Raumklima

User machen sich über Amerikaner lustig Deutschsprachige User reagieren mit Verwunderung auf die "Neuentdeckung" der US-Amerikaner und fragen sich, ob der "House Burping"-Trend ernst gemeint ist. In der Kommentarspalte auf TikTok heißt es beispielsweise: " Hä? Ist das jetzt Satire oder echt?🤔"

"Und wofür bitte habt ihr eure Fenster bisher benutzt?"

"Die entdecken 2026 wirklich das Lüften 😂"

"Mittlerweile denke ich, dass ich in Harvard meinen Abschluss hätte machen können ..."

"Dachte, es ist überall normal zu lüften😂"