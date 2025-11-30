So hat Schimmel keine Chance: Tipps von der Baubiologin

Dem einen ist zu kalt, dem anderen zu warm – die Diskussionen um die perfekte Raumtemperatur kennen viele. Was außer Streit steht: Regelmäßiges Lüften sorgt für ein gesundes Raumklima. Dies wirkt sich positiv auf die Oberflächen und auf die Menschen aus. Architektin und Baubiologin Angelika Becker aus dem oberösterreichischen Leonding verrät, worauf es ankommt, damit der Schimmel keine Chance hat. Trockene Luft im Winter „Jetzt erst recht“, lautet das Motto von Angelika Becker. Wenn die Temperaturen im Herbst und Winter sinken, ist die perfekte Zeit, um zu lüften – und damit sogar Probleme wie einen feuchten Keller in Angriff zu nehmen. „Die Luft im Herbst und Winter ist trockener als jene im Sommer. Trockene Luft kann wiederum sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen – man kann also die Innenräume in den nächsten Wochen und Monaten gut trockenlüften. Je kühler die Außenluft, umso besser“, sagt Angelika Becker.

Stoßlüften statt Fensterkippen Bei Wohnung oder Haus ist das Stoßlüften das Maß aller Dinge: „Mehrmals am Tag für fünf bis zehn Minuten“, rät Becker. Nichts hält die Expertin vom stundenlangen Kippen eines Fensters. „Der vollständige Luftwechsel dauert bei einem gekippten Fenster bis zu einer Stunde. Mauern und Möbel in Fensternähe kühlen in der Zeit ab, die Energieverluste sind also enorm“, so Becker. Außerdem kann an den kühlen Teilen dann Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu Schimmelbildung führen.

Besonders gefährdet sind Bad und Küche, weil in diesen Räumen meist hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Hier muss nach dem Duschen und Kochen das Fenster geöffnet werden. Dasselbe gilt für das Schlafzimmer. In der Nacht gibt jeder Mensch ein bis zwei Liter Schweiß ab. Am besten gelingt der Luftaustausch durch das Querlüften über mehrere geöffnete Fenster.

