Mehr als 15.000 Personen haben sich bereits das sogenannte "Opt.Ink"- Tattoo stechen lassen. Das minimalistische Design steht symbolisch dafür, dass man im Falle seines Todes einer Organspende zustimmt – zumindest in Deutschland.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion 2023 von dem gemeinnützigen Verein Junge Helden e.V. , um dem Thema Organspende mehr Sichtbarkeit zu verleihen, aufzuklären und insbesondere junge Menschen zu einer Entscheidung zu motivieren. Das geometrische Design wurde von dem international bekannten Tattookünstler GARA entworfen und vereint die Buchstaben "O" und "D", was für "Organ Donor" (Organspender) steht.

Österreich vs. Deutschland: Wann ist man Organspender?

In Deutschland warten laut Statistik rund 10.000 Menschen auf eine Organtransplantation. In Österreich hingegen sind es wesentlich weniger. Mit Stand 31. Dezember 2024 standen hierzulande laut oesterreich.gv.at 848 Personen auf Organwartelisten. Das liegt an der unterschiedlichen Rechtslage hinsichtlich der Organspende.